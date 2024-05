Bedrohte Warenhäuser Galeria blockiert offenbar Rettung von fünf weiteren Filialen

Eine Gruppe von Investoren hat offenbar angeboten, fünf zur Schließung vorgesehene Galeria-Warenhäuser zu übernehmen und unter neuem Namen weiterzuführen. Das erfuhr das Handelsblatt von mehreren mit den Vorgängen vertrauten Personen. Das Galeria-Management habe das Angebot jedoch abgelehnt, hieß es in den Kreisen.

Bei den Investoren handelt es sich um das Konsortium RE-Think um den ehemaligen Kaufhof-Chef Helmut Merkel, das zuvor auch vergeblich versucht hatte, Galeria Karstadt Kaufhof als Ganzes zu übernehmen. Die Verantwortlichen von RE-Think, zu denen auch Unternehmer Felix Finger mit seinem Beratungsunternehmen Brook Valley gehört, wollten sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Hinter dem Konsortium RE-Think stehen mehrere Family Offices. Sie hatten ursprünglich geplant, das insolvente Unternehmen Galeria komplett zu übernehmen und mindestens 60 Filialen weiterzuführen. Damit konnten sie sich aber nicht gegen ein Konsortium um den ehemaligen US-amerikanischen Kaufhof-Eigentümer Richard Baker und den deutschen Unternehmer Bernd Beetz durchsetzen.

Baker und Beetz wollen nun 76 der noch 92 Häuser erhalten – also 16 schließen. Insgesamt sollen rund 1400 der derzeit 12.800 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Unter den fünf Häusern sei auch das Warenhaus am bisherigen Firmensitz Essen, sagen Insider. Außerdem sollen die Filiale in der Kölner Breite Straße und das Haus in Wesel Teil des Angebots sein. Die Investoren hatten überlegt, die fünf Häuser künftig unter dem nicht mehr genutzten Namen „Hertie“ weiterzuführen.

Es steht jedem Interessenten frei, mit Vermietern gekündigter Filialen Verhandlungen über einen neuen Mietvertrag zu führen. Ein Sprecher von Galeria-Insolvenzverwalter Stefan-Denkhaus

Außerdem sollen die Investoren geplant haben, einige der Immobilien der fünf Filialen zu übernehmen, um dem Unternehmen eine wirtschaftlich tragfähigere Basis zu geben. Hierzu sollen bereits erste Gespräche mit den jeweiligen Eigentümern geführt worden sein.

Galeria will Häuser nur leer übergeben

Unklar ist, warum die Galeria-Geschäftsführung und Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus eine mögliche Rettung von fünf weiteren Warenhäusern abgelehnt haben. Denkhaus hatte mehrfach betont, um jede einzelne Filiale zu kämpfen.

Ein Knackpunkt dürfte jedoch sein, dass es in dem schriftlichen Angebot von RE-Think heißt, die Investoren wollten die Häuser im laufenden Betrieb übernehmen, also mit Waren und Personal. Galeria soll jedoch nur bereit sein, die Häuser nach Abverkauf der Waren und der Schließung leer zu übergeben. Offenbar verspricht sich Galeria vom Abverkauf der Waren ein besseres finanzielles Ergebnis als von der Übergabe an Nachfolger.

Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus handele nach „der Maxime der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung“, ließ er durch einen Sprecher ausrichten. © dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Sprecher des Insolvenzverwalters von Galeria, Stefan Denkhaus, sagte dem Handelsblatt: „Aufgrund der im Bieterprozess vereinbarten Vertraulichkeit sowie aus Gründen des Datenschutzes werden wir uns zu diesen Fragen nicht äußern.“

Der Insolvenzverwalter handele unter „der Maxime der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung, die den Ausschlag für den Zuschlag im M&A-Prozess gegeben hat“, so der Sprecher weiter. Nach der Beurkundung der Investorenvereinbarung sei dieser Vertrag zu erfüllen. Das Unternehmen Galeria äußerte sich auf Anfrage nicht.

Der Sprecher von Insolvenzverwalter Denkhaus sagte dem Handelsblatt weiter: „Es steht jedem Interessenten frei, mit Vermietern gekündigter Filialen Verhandlungen über einen neuen Mietvertrag zu führen.“

Betrieb nach kompletter Schließung schwierig

Ein Insider betont jedoch, dass ein Betrieb nach einer kompletten Schließung wirtschaftlich nicht darstellbar sei. Zum einen ginge bei einer zwischenzeitlichen Schließung ein nicht unerheblicher Teil der Kunden verloren. Außerdem verfügten die neuen Investoren noch über keine betriebliche Infrastruktur wie Personalmanagement oder Einkauf, um ein Haus zu betreiben. Deshalb wären sie anfangs auch darauf angewiesen gewesen, bestimmte Services von Galeria einzukaufen, bis sie alles selbst aufgebaut hätten.

Das Konzept von RE-Think sieht vor, das Sortiment der Häuser zu reduzieren, neu zuzuschneiden und sich in der Regel auf das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss zu beschränken. Die restlichen Flächen sollen an Partner wie Möbelhändler, Fachmärkte oder Supermärkte abgegeben werden.

Die neuen Eigentümer von Galeria, die wie das Handelsblatt berichtete, beabsichtigen die Namen Karstadt und Kaufhof zu streichen, wollen laut einem Bericht des „Spiegel“ in den kommenden zwei bis drei Jahren bis zu 100 Millionen Euro in die Warenhauskette investieren.

Wie das Magazin unter Berufung auf das Umfeld des Investorenkonsortiums berichtete, setze Galeria bei der Neuausrichtung der Warenhäuser auf verkaufsoffene Sonntage. Dabei hofften die Eigentümer auch auf Unterstützung der Länder und Kommunen. Sie schlügen vor, dass künftig jedes Haus einmal im Monat auch an einem Sonntag öffnen darf.

Am 28. Mai findet die vom Amtsgericht Essen angesetzte Gläubigerversammlung von Galeria in der Messe Essen statt.



Mit Agenturmaterial. Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.