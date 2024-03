Billigprodukte dank Subventionen China flutet die Weltmärkte – und exportiert seine Krise

Chinas Wirtschaft versucht, die Schwäche im Inland mit immer höheren Exporten auszugleichen. Im Unterschied zu früher, als das Land vor allem Güter des Massenkonsums exportierte, drängt Peking jetzt mit aller Macht in Zukunftstechnologien. Das Problem: Die Staatsführung stützt diese Industrien mit massiven Subventionen und verwickelt die weltweite Konkurrenz so in einen harten Preiswettbewerb.