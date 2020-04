Durch den Shutdown wird die deutsche Wirtschaft im zweite Quartal vermutlich so stark einbrechen wie seit 1970 nicht mehr. Um 9,8 Prozent könnte sie dann schrumpfen. Zu diesem Ergebnis kommen die großen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose, die sie am Mittwoch vorgelegt haben.

Für das Gesamtjahr gehen sie von einem Minus von 4,2 Prozent aus. Der deutsche Sachverständigenrat hatte zuvor einen Einbruch von 2,8 bis 5,4 Prozent in diesem Jahr vorhergesagt.

„Die Rezession hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt“, sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. „In der Spitze wird die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,9 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,4 Millionen hochschnellen.“ Im Schnitt werden damit aufgrund von Corona 2,5 Millionen Menschen ohne Job sein, eine Viertelmillion mehr als im Vorjahr.

2021 kommt die Erholung

Gleichzeitig gehen die Ökonomen für 2021 aber auch von einer deutlichen Erholung aus. „Deutschland bringt gute Voraussetzungen mit, den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften und mittelfristig wieder das wirtschaftliche Niveau zu erreichen, das sich ohne die Krise ergeben hätte“, sagt Wollmershäuser. So dürfte ihren Prognosen zufolge die Wirtschaft im nächsten Jahr um 5,8 Prozent wachsen und somit einige der Verluste wieder wettmachen.

Deutschland profitiert dabei vor allem von der günstigen Finanzlage, die es nach Ansicht der Ökonomen der Politik ermögliche, die negativen Folgen für Unternehmen und Verbraucher zu begrenzen.