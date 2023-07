„Das Aus für die deutsche Wirtschaft“ Verbände sehen AfD-Aufstieg als Standortrisiko

Eine aktuelle Umfrage sieht die AfD bundesweit bei 22 Prozent, auf dem zweiten Platz hinter der Union. Noch deutlicher ist die Lage in Ostdeutschland: In Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo kommendes Jahr die Landtage neu gewählt werden, erreichte die AfD in Umfragen zuletzt sogar zwischen 28 und knapp 33 Prozent.

In allen drei Ländern könnte damit eine Partei stärkste Kraft werden, die für Abschottung steht. Und das in einer Zeit, in der Industrien etwa mit Fachkräftemangel kämpfen. Mehrere Unternehmer:innen und Wirtschaftsverbände in Ostdeutschland sehen den Aufstieg der AfD als Standortrisiko, wie eine exklusive Tagesspiegel-Umfrage ergab.

Angst um Fachkräfte und Exportgeschäfte

So findet etwa Christian Haase klare Worte: „Die AfD würde unserem Wirtschaftsstandort massiv schaden.“ Haase ist sächsischer Landesvorsitzender des Verbands der Familienunternehmer. „Forderungen der AfD wie ein Austritt aus der EU oder eine strikte Unterbindung von Zuwanderung führen in die Sackgasse. Ein Abkoppeln vom Ausland wäre das Aus für die deutsche Wirtschaft“, sagt er.

Auch bei Thüringer Unternehmer:innen sei die Sorge über einen Erfolg der AfD weit verbreitet, meint Dieter Bauhaus, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt. „Vor allem bei der Verknüpfung mit rechtsextremem, nationalsozialistischem und völkischem Gedankengut. Eine derartige Wahrnehmung kann dem Wirtschaftsstandort Thüringen nur schaden.“

Die nationalistische und protektionistische Politik der AfD, erklärt auch der Bundesverband der Familienbetriebe Forst und Land, würde den Fachkräftemangel in den ostdeutschen Ländern verschärfen und Investitionen hemmen.

„Internationale Fachkräfte könnten durch eine solche politische Stimmung abgeschreckt werden, was negative Auswirkungen auf das Exportgeschäft und die Innovationskraft der Region haben könnte“, sagt der Vorsitzende Max von Elverfeldt. Gerade Saisonarbeiter:innen, auf die viele landwirtschaftliche Betriebe angewiesen sind, „könnten aufgrund der politischen Lage das Land verlassen oder nicht mehr gewillt sein, in der Saison anzureisen“.

Die meisten Verbände möchten nicht über Wahlergebnisse spekulieren, die noch nicht vorliegen. Müßig sei das, meint Andreas Brzezinski, Sprecher der Geschäftsführung des Sächsischen Handwerkstages.

So viel sagt er dann aber doch: „Deutschlands Erfolg der zurückliegenden Jahre erwuchs aus internationaler Zusammenarbeit und Offenheit gegenüber allen Menschen, die leistungswillig und leistungsbereit sind.“ Populismus und Extremismus würden den aktuellen Herausforderungen, von Ukraine-Krieg und Energiewende bis zum Fachkräftemangel, nicht gerecht.

Unternehmen werden nicht für Wahlergebnisse in Sippenhaft genommen, sondern behaupten sich im Wettbewerb. IHK Südthüringen

Anders schätzt man die Lage in Südthüringen ein. Dort, wo kürzlich im Landkreis Sonneberg erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt wurde, sieht man die Sache deutlich gelassener. Man erwarte in der Wirtschaft „business as usual“, erklärt die IHK Südthüringen.

Seit dem Wahlerfolg des AfD-Politikers Robert Sesselmann lägen ihnen zwar einzelne Boykottankündigungen vor, aber auch Ankündigungen, gerade jetzt Lieferbeziehungen aufzunehmen. Das bilde jedoch nicht die Realität in der Südthüringer Wirtschaft ab. „Unternehmen werden nicht für Wahlergebnisse in Sippenhaft genommen, sondern behaupten sich im Wettbewerb. Fachkräfte orientieren sich an innovativen und lukrativen Jobs“, schreibt die Pressestelle.

Höchster je gemessener Wert Die AfD liegt in einer Insa-Umfrage bundesweit bei 22 Prozent und damit nur noch vier Prozentpunkte hinter der Union. Insa-Chef Hermann Binkert sagte der „Bild am Sonntag: „Das ist der höchste Wert, den wir je für diese Partei gemessen haben.“ Damit legte die AfD in der wöchentlichen Insa-Umfrage um zwei Punkte zu. In den Umfragen der anderen großen Institute hatte die AfD zuletzt bei 20 Prozent gelegen. CDU/CSU kommen bei Insa auf 26 Prozent (minus 1 Punkt) und damit auf Platz eins in der Gunst der Befragten.

Das Problem sei vielmehr die „schlechte Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, die Preisanstiege befeuert und Wettbewerbsfähigkeit reduziert“. Sie wirke sich viel negativer auf die Wirtschaft aus als jegliche Wahlergebnisse.

Politiker aus Regierungs- und Oppositionsfraktionen warnen hingegen vor den wirtschaftlichen Folgen des AfD-Höhenflugs. „Es ist ganz offensichtlich, dass eine rechtsradikale Partei wie die AfD mögliche Investoren in Deutschland abschrecken wird”, sagt der frühere Linken-Vorsitzender Klaus Ernst dem Tagesspiegel. Die Wähler der AfD seien „mehrheitlich keine Faschisten oder rechtsradikal”, aber Ziel und Programm der Partei seien eindeutig rechtsradikal. „Diese Partei schadet dem Investitionsstandort Deutschland”, sagt Ernst.

Werden ausländische Fachkräfte abgeschreckt?

„Eine Fachkraft, die sich vorstellt, aus dem Ausland nach Deutschland zu gehen, wird sich das nach einem Wahlerfolg der AfD gut überlegen. Die AfD ist klar ausländerfeindlich und schreckt damit ausländische Fachkräfte ab”, sagt Ernst. Das wiederum behindere das deutsche Wirtschaftswachstum. Deutschland gelte bisher als weltoffenes Land, es lebe vom Export. „Eine starke AfD würde dazu führen, dass wir auch als Handelspartner und als Standort für Investitionen erheblich kritischer betrachtet werden. Jeder würde fragen: Was ist bloß in Deutschland los?“

Ähnlich äußern sich Vertreter von CDU und FDP. „Jede Investition ist immer ein Vertrauensvorschuss, und Investoren investieren in Europa und Deutschland vor allem aufgrund der festen Demokratie und des stabilen Rechtsstaats”, sagt der CDU-Wirtschaftspolitiker Tilman Kuban dem Tagesspiegel: „Wenn uns das verloren geht, dann wird Deutschland als Wirtschaftsstandort weiter an Attraktivität und Arbeitsplätzen verlieren.” Gerade die großen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Klimaschutz und digitale Transformation werde man „nur mit Partnern aus dem Ausland meistern”.

Der FDP-Abgeordnete Olaf in der Beek sagt dem Tagesspiegel, Umfragen seien keine Wahlen, aber es bestehe „das Risiko, dass zumindest eventuelle parlamentarische Mehrheiten der AfD zur Umsetzung von Teilen ihres Wahlprogrammes“, etwa dem Austritt aus der EU, führen könnten. Damit würden Wirtschaft und Wohlstand massiv geschwächt werden, sagt er: „Für einen verlässlichen Sozialstaat brauchen wir aber gute Wirtschaft und viele ordentlich bezahlte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“