Das Recht auf Reparatur So wollen Politik und Verbraucherzentralen den Elektroschrott eindämmen

Viele kennen die Situation: In der Schublade tummeln sich Smartphones von Nokia über Blackberry bis zum iPhone. Im Keller steht Unterhaltungselektronik oder ein ausrangierter Kühlschrank. Da kommt einiges an Rohstoffen zusammen, die eigentlich der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden müssten. Statistisch lagern laut einer Studie der GFU, die die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin veranstaltet, in jedem Haushalt 45 Kilogramm Stahl, vier Kilogramm Kupfer, drei Kilogramm Aluminium und 0,3 Gramm Gold.