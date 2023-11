Deutscher Verbrauchertag Fast jeder Zweite hat Angst vor der Zukunft

Es sind alarmierende Zahlen, die Deutschlands oberste Verbraucherschützerin, Ramona Pop, am Montagmorgen vorstellt. Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland befürchtet, dass sich ihre Situation als Verbraucher in den nächsten zehn Jahren verschlechtert. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV) ergeben, deren Ergebnisse VZBV-Chefin Pop zu Beginn des Deutschen Verbrauchertags in Berlin präsentierte. Auf dem Verbrauchertag diskutieren Expertinnen und Experten über die Zukunft der Rente, Mobilität oder Künstliche Intelligenz.

Glaubt man der Umfrage, sehen 38 Prozent der Befragten die größten Probleme bei der Energieversorgung.

Pop forderte die Bundesregierung auf, entgegen den Ankündigungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Strom- und Gaspreisbremsen nicht zum Jahresende auslaufen zu lassen. Es sei fatal, mitten in der Heizperiode die versprochene Hilfe zu stoppen. Neben der Energie würden den Bürgern auch die teuren Lebensmittel und die Zukunft der Altersvorsorge Sorge bereiten, sagte Pop weiter.

„Die Menschen sind verunsichert“, weiß auch Wolfgang Schuldzinski, Chef der Verbraucherzentrale NRW. „Die Lebensmittelpreise explodieren, bestimmte Medikamente sind nicht lieferbar“, betonte der Verbraucherschützer. Auch das Chaos bei der Postbank, Dauerprobleme bei der Deutschen Bahn und die Verlegung von Glasfaserkabeln würden die Menschen beschäftigen. Dass eine Straße dreimal aufgerissen wird, weil jeder Anbieter seine Kabel verlegt, sei für die Verbraucher nicht nachvollziehbar.