Der Dieselskandal könnte den Volkswagen-Konzern noch teurer zu stehen kommen als bislang gedacht. Nun wird eine zweite Motorengeneration zum Prüffall, wie das Landgericht Wuppertal am Freitag beschloss (Aktenzeichen 2 O 273/18). Der gerichtlich bestellte Gutachter soll klären, ob der in zahlreichen Konzernmodellen verbaute Motor EA288 eine unzulässige Abschalteinrichtung sowie eine Software enthält, die erkennt, ob das Auto auf dem Prüfstand steht oder im normalen Verkehr unterwegs ist. Geklagt hatte der Eigentümer eines VW-Golf VII aus Nordrhein-Westfalen. Er will sein Auto zurückgeben und den Kaufpreis von 16.000 Euro erstattet bekommen. Es ist das erste Verfahren, in dem es um den Motor EA288 geht, sagt der Berliner Rechtsanwalt Johannes von Rüden, der den Kläger vertritt. Alle bisherigen Prozesse und auch die Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und des ADAC gegen Volkswagen beziehen sich auf das Vorgängermodell EA189.

Rechtsschutzversicherungen müssen jetzt zahlen

Auch wenn noch Monate bis zu einem Urteil vergehen werden, ist der Beweisbeschluss aus Sicht der Anwälte ein großer Fortschritt: "Rechtsschutzversicherte Fahrzeugbesitzer können sich auf diese Entscheidung berufen und eine Deckungszusage einholen", betont Rüden. Das könne eine weitere Klagewelle auslösen. Der Streit um den manipulierten Motor EA189 hat zahlreiche Klagen ausgelöst. Allein an der Musterfeststellungsklage haben sich mehr als 400.000 VW-Kunden beteiligt. Der Bundesgerichtshof hatte kürzlich erklärt, dass er in der Motorenmanipulation einen Sachmangel sieht und Kunden daher Gewährleistungsansprüche haben.

Fast alle Konzernmarken sind betroffen

Der EA288 steckt in einer Vielzahl von VW-Modellen, der Dreizylinder findet sich etwa im Audi 18X, dem Seat Ibiza oder dem VW-Polo V, der Vierzylinder im VW-Tiguan, VW-Passat B8, dem VW-Golf VII oder dem Skoda Fabia III. Während der Verhandlung habe VW eingestanden, dass der Motor ein Thermofenster und damit eine Abschalteinrichtung benutzt, sagt Rüden. Das heißt: Ab einer bestimmten Temperatur wird die Abgasreinigung reduziert. Rüden vermutet, dass das unter 15 Grad der Fall ist. Einzelheiten sollen nun aber vom Sachverständigen geklärt werden. Ähnliche Verfahren hat es bereits gegen Daimler gegeben. Dort hatte die Abgasreinigung allerdings erst bei Temperaturen unter sieben Grad nicht mehr funktioniert.