Elektroauto für die Massen Volkswagen präsentiert sein vollelektrisches Flaggschiff

Manchmal geht es auch um Symbole. Vor über 100 Jahren wurden in Berlin bereits Elektromotoren in den Hallen der damaligen Ziehl-Abegg Elektrizitätsgesellschaft produziert – jetzt nutzte Volkswagen die historischen Fabrikhallen in Pankow, um mit dem ID.7 in einer Weltpremiere das Flaggschiff seiner vollelektrischen Modellpalette zu präsentieren.

Wie wichtig für Volkswagen das als „Weltauto“ bezeichnete neue Modell der oberen Mittelklasse ist, wurde unterstrichen durch die zeitgleiche Vorstellung in sechs weiteren Metropolen, darunter New York, Amsterdam, Paris und Stockholm und China. Von dort war der Vorstandschef Thomas Schäfer zugeschaltet. Auf dem hundert Meter langen Laufband im Berliner Motorwerk wurde die Enthüllung des ID.7 aus einer Tarnfolie vor den internationalen Gästen wie eine Modeschau inszeniert.

Der Verkauf der elektrischen Limousine ID.7 soll ab Herbst 2023 in Europa und China starten, die USA soll 2024 folgen. Der effiziente Antrieb mit einer 86-kWh starken Batterie soll Reichweiten von bis zu 700 Kilometer ermöglichen. Gebaut werden soll das Fahrzeug, dass im Cockpit als erstem Volkswagen mit serienmäßigem Augmented-Reality-Head-up-Display ausgestattet ist, im VW-Werk im norddeutschen Emden. Das neue Display, das alle Infos in die Frontscheibe einspiegelt, so betont Volkswagen, lasse die klassischen Instrumente nahezu überflüssig werden.

Das Wolfsburger Unternehmen erwartet, dass bis 2030 in Europa voraussichtlich bereits rund 80 Prozent der ausgelieferten Volkswagen vollelektrisch sein werden. Für die Märkte in China und den USA bleibt das Ziel bei den bereits 2021 verkündeten 50 Prozent elektrische Fahrzeuge. Auf diesem ambitionierten Weg soll der ID.7 ein wichtiger Baustein sein, denn 2022 waren mit 330.000 Fahrzeugen nur rund zehn Prozent der verkauften Volkswagen-Modelle elektrisch angetrieben.

Volkswagen-CEO Thomas Schäfer hat angekündigt, dass der ID.7 eines von zehn neuen vollelektrischen Modellen ist, die VW bis 2026 auf den Markt bringen will. Zeitgleich zur Vorstellung des ID.7 hat das Unternehmen Elli, die Lademarke des Volkswagen-Konzerns, mitgeteilt, dass sie als erstes Unternehmen den „Meilenstein“ von 500.000 Ladepunkten in Europa erreicht hat. Das Netz des Marktführers unter Europas Ladenetzanbietern sei allein in den vergangenen vier Monaten um 100.000 Ladepunkte gewachsen.

Die fast fünf Meter lange Schräghecklimousine bietet im Innenraum durch den langen Radstand von drei Metern sehr viel Platz und hohen Reisekomfort. Raummäßig kann der ID.7 als Alternative zur bisherigen Passat-Baureihe verstanden werden. Der viertürige ID.7 mit Heckantrieb ist allerdings rund 20 Zentimeter länger als der Passat und wiegt durch die große Batterie im Fahrzeugboden rund zwei Tonnen. Das Gepäckraumvolumen unter der großen Heckklappe wird mit mehr als 500 Liter angegeben.

Von Volkswagen ist zu hören, dass eine neue Lade-Software und ein verbessertes Thermomanagement die Batterie-Ladezeit für den ID.7 deutlich verringern soll. Die Batterie kann innerhalb von 25 Minuten auf rund 80 Prozent aufgeladen werden, betonte Vertriebs-Vorständin Imelda Labbé.

Für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich

Das elegant und dynamisch wirkende Fahrzeug ist mit einer Vielzahl von intelligenten Assistenzsystemen ausgestattet. Neben einem 38 Zentimeter großen Touchscreen über der Mittelkonsole mit Navigation und Entertainment gibt es auch einen neuen Sprachassistenten IDA mit weitreichenden Funktionen. Preise werden von Volkswagen noch nicht genannt.

Die ID-Familie ist die erste Baureihe von Volkswagen, die komplett als Elektrofahrzeug auf einer besonderen Plattform konzipiert und gebaut wird. 2019 kam als erstes Modell der vollelektrischen ID-Familie der ID.3 als Schrägheck-Modell im Kompaktwagensegment auf den Markt; ein Jahr später folgte das Mittelklasse-SUV ID.4, von dem es inzwischen auch die SUV-Coupé-Version ID.5 gibt. Seit Marktstart des ID.3 wurden weltweit 580.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Volkswagens Bestseller im Elektrosegment ist derzeit der ID.4, von dem 2022 rund 170.000 Exemplare verkauft wurden.

Nur in China verkauft wird seit 2021 der Crossover-SUV ID.6 mit drei Sitzreihen. Geplant ist für 2027 der ID.1 als Ersatz für den bisherigen VW E-up. Zudem soll ab 2025 der ID.2 kommen, als eine elektrische Alternative zum Volkswagen-Bestseller Golf.

Der Mittelklasse-Familienwagen soll die bislang sehr hochpreisige Elektromobilität auch für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich machen. Angekündigt wurde von Volkswagen ein Preis von unter 25.000 Euro und eine Reichweite von 450 Kilometern.