Energiefresser Künstliche Intelligenz Die Angst vor dem Stromengpass

Der Boom Künstlicher Intelligenz (KI) droht ein ernsthaftes Problem zu schaffen: Die komplexen Anwendungen verschlingen in Rechenzentren Unmengen an Strom. „Das Wachstum Künstlicher Intelligenz wird die Energiesysteme weltweit auf die Probe stellen“, warnt der Wirtschaftshistoriker Daniel Yergin im Gespräch mit dem Handelsblatt. „KI ist eine hungrige Raupe.“

Das muss selbst Vorreiter Microsoft zugeben. „Die für KI-Technologien benötigte Infrastruktur und Elektrizität schaffen neue Herausforderungen für die Einhaltung der Nachhaltigkeitsverpflichtungen im gesamten Technologiesektor“, heißt es in einer Mitteilung am Mittwochabend bei der Vorstellung von Microsofts Nachhaltigkeitsreport.

Die Folgen zeigen sich schon jetzt: Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Emissionen des Tech-Konzerns um knapp 29 Prozent. Ein Großteil davon wird durch den Bau neuer Datenzentren für Künstliche Intelligenz und Cloud-Systeme verursacht.

4,5 Gigawatt brauchen KI-Rechenzentren derzeit an Energie

Allein für den Strombedarf der KI-Rechenzentren braucht es laut Schätzungen des französischen Elektrotechnikspezialisten Schneider Electric schon jetzt 4,5 Gigawatt. Innerhalb von vier Jahren könnte sich der Bedarf auf fast 19 Gigawatt mehr als vervierfachen. Das entspricht der Leistung von fast 14 Atomkraftwerken. Und der Energiehunger der KI-Rechenzentren ist nur ein Teil des Problems.

Branchenexperten fürchten, dass die zusätzliche Nachfrage die Stromversorgung überfordern könnte. „Die Auswirkungen von KI werden enorm sein“, warnte Ryan Lance, Chef des Öl- und Gasriesen Conoco Phillips, kürzlich auf dem Branchentreff Ceraweek in Texas.

„Wenn Ihre Google-Suche mit KI durchgeführt wird, verbraucht sie zehn Mal so viel Energie“, rechnete der ehemaliger US-Energieminister Dan Brouillette auf der selben Veranstaltung vor. Und das Wachstum der KI-Anwendungen steht gerade erst am Anfang. In dieser Woche haben die führenden KI-Entwickler, Open AI und Google, ihre neuesten Initiativen angekündigt. OpenAI wird die neueste Version seines KI-Modells kostenlos anbieten, Google baut seine Suchmaschine mit KI grundlegend um.

Grüne Energie ist Mangelware

Schon heute kann das Stromangebot mit der steigenden Nachfrage kaum mithalten. Vor allem sogenannte grüne Energie aus erneuerbaren Quellen ist Mangelware. Jahrelange Genehmigungsverfahren, Verspätungen und steigende Kosten bei Windparks, Solarprojekten und Stromtrassen verzögern in vielen Ländern den Ausbau.

Am frühen Morgen leuchtet der Sonnenaufgang hinter Windenergieanlagen im Landkreis Märkisch-Oderland im Osten des Landes Brandenburg. Noch wird zu wenig Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen. © dpa/Patrick Pleul

Gleichzeitig wird die weltweite Nachfrage nach Ökostrom mit Blick auf den Klimawandel in den kommenden Jahren rapide steigen. Weil immer mehr Länder auf Elektroautos, Wärmepumpen und strombasierte Industrielösungen setzen, rechnet die Internationale Energieagentur (IEA) bis 2050 mit einer Steigerung der Stromnachfrage zwischen 80 und 150 Prozent.

Ein wachsender Teil der Nachfrage stammt aus der Tech-Industrie. Unternehmen wie Microsoft, Alphabet oder Amazon investieren massiv in den Ausbau ihrer Infrastruktur, um sich auf dem rasch entwickelnden Markt für Künstliche Intelligenz zu behaupten. Laut den jüngsten Quartalszahlen haben die drei Unternehmen allein von Januar bis März insgesamt 40 Milliarden Dollar in den Ausbau ihrer Rechenzentren gesteckt.

Künstliche Intelligenz wird den Stromverbrauch natürlich erst einmal erhöhen. Aber der Nutzen ist deutlich höher. Darryl Willis, stellvertretender Leiter für Energiethemen bei Microsoft

„Es sieht so aus, als ob die Nachfrage, die 25 Jahre lang stagnierte oder nur sehr geringfügig zunahm, nun ganz erheblich steigen wird“, glaubt Energieexperte Yergin. Von Microsoft wisse man, dass alle drei Tage ein neues Rechenzentrum eröffnet werde.

Die Tech-Konzerne haben dieses Problem laut eigener Aussage längst erkannt: „Wir arbeiten aktuell an mehreren Programmen, wie wir den Energieverbrauch verringern können“, sagte Christina Shim, Strategiechefin des IT-Riesen IBM, Ende April auf einer Konferenz in Rotterdam. Auch Darryl Willis, stellvertretender Leiter für Energiethemen bei Microsoft, gibt sich optimistisch: „Künstliche Intelligenz wird den Stromverbrauch natürlich erst einmal erhöhen. Aber der Nutzen ist deutlich höher.“

KI-Modelle müssen anders aufgebaut werden

Der KI-Experte Björn Ommer von der Ludwig-Maximilians-Universität München warnt dagegen schon länger, dass der heutige Aufbau der KI-Modelle zu ineffizient ist. So seien die bisherigen Verbesserungen bei generativen Chatbots wie ChatGPT oder Videogenerierungsprogrammen wie Sora einfach damit erreicht worden, die Modelle mit mehr Rechenpower zu trainieren. Eine Vorgehensweise, die nicht nur viel Energie verbraucht, sondern auch teuer ist.

Der steigende Bedarf vonseiten der Datenzentren schafft echte Probleme für Versorger, Tech-Konzerne und Politiker, die saubere Energien wollen. Surya Hendry, Analystin bei Rystad Energy

Um den Strom- und Rechenkapazitätsverbrauch von KI dauerhaft zu senken, müssten die Modelle grundsätzlich anders aufgebaut werden, sagt der Professor. Ommer hat den Bildgenerator Stable Diffusion entwickelt und damit bereits einen Weg gefunden. „Haben Bildgenerierungsprogramme in der Vergangenheit immer jeden Pixel einzeln angeschaut und in Verbindung gesetzt, arbeitet Stable Diffusion jetzt in Bildregionen.“

Jetzt brauche man für die Anwendung nicht mehr ein ganzes Rechenzentrum, sondern nur noch einen PC. Damit ist Stable Diffusion heute allerdings noch eine Ausnahme. Der Energieverbrauch von KI-Modellen bleibt enorm. Und wird weiterwachsen.

Die Analysten der US-Bank Wells Fargo schätzen, dass der Stromverbrauch durch Rechenzentren für KI allein in den USA bis 2030 um 20 Prozent steigen wird. Das könnte zum Problem für die Energiewende werden. Erst vergangene Woche hat Microsoft Investitionen von zehn Milliarden Dollar angekündigt, um sich bis 2030 insgesamt 10,5 Gigawatt Strom aus grünen Energiequellen für seine Datenzentren zu sichern.

Die meisten Experten bezweifeln allerdings, dass die rasant wachsende Nachfrage nach Strom mit erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. „Der steigende Bedarf vonseiten der Datenzentren schafft echte Probleme für Versorger, Tech-Konzerne und Politiker, die saubere Energien wollen“, warnte Analystin Surya Hendry von Rystad Energy erst vor Kurzem.

Energieversorgung: Deutschland müsste Windkraft-Ausbau verdoppeln

Dabei sind die Herausforderungen für die Energieversorgung schon jetzt groß, wie ein Blick nach Deutschland zeigt: Die Ampelkoalition will den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2030 auf 80 Prozent steigern – und rechnet gleichzeitig mit einem deutlichen Anstieg des Jahresverbrauchs auf 750 Terawattstunden. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 569 Terawattstunden.

Das stillgelegte Kohlekraftwerk Mehrum in Niedersachsen. Experten bezweifeln, dass der steigende Energiebedarf von erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. © dpa/Julian Stratenschulte

Um das Ziel trotzdem zu erreichen, müssten hierzulande jeden Tag fast sechs Windräder aufgestellt werden. Im gesamten vergangenen Jahr waren es gerade einmal 745 – es bräuchte mehr als doppelt so viele. IBM-Managerin Shim ist davon überzeugt, dass KI das verursachte Problem auch selbst lösen wird. „Künstliche Intelligenz wird Unternehmen durch viel effizientere und schnellere Prozesse dabei helfen, deutlich früher klimaneutral zu werden.“

Energieexperte Yergin ist da skeptisch. Durch die steigende Stromnachfrage infolge des KI-Booms rechnet er damit, dass vor allem Erdgas noch länger eine wichtige Rolle spielen wird, weil Wind- und Solarenergie den Stromhunger nicht stillen könnten. Ein Ende der fossilen Brennstoffe bis 2050 sei deswegen illusorisch.

Wir schaffen es gerade nur, die wachsende Nachfrage durch Erneuerbare abzufedern. Hochrangiger Energiemanager aus Deutschland

Angesichts der rasant steigenden Nachfrage sei es unwahrscheinlich, dass alte Energieformen abgelöst würden. „In der Vergangenheit ist stets eine neue Energiequelle hinzugekommen, ohne die alten zu ersetzen“, erklärt Yergin.

So werde Erdöl in den USA seit 1859 gefördert und habe Kohle in den 1960er-Jahren als wichtigste Energiequelle der Welt überholt. „Aber im vergangenen Jahr wurde weltweit dreimal so viel Kohle verbraucht wie in den 1960ern“, sagt Yergin. Das sei ein historischer Höchstwert.

Energiehunger der KI vergrößert die Herausforderungen

Auch ein hochrangiger Energiemanager aus Deutschland sieht die Wende von fossilen zu grünen Energieträgern noch in weiter Ferne. „Wir schaffen es gerade nur, die wachsende Nachfrage durch Erneuerbare abzufedern“, sagt er dem Handelsblatt. Aber den Umschwung wirklich zu schaffen, „das ist schon noch eine große Herausforderung“.

Der Energiehunger der Künstlichen Intelligenz verschärft diese Herausforderung um ein Vielfaches. Das gibt auch Sam Altman zu, Chef der weltweit wohl bekanntesten KI-Firma OpenAI: „Ich glaube, wir wissen immer noch nicht, wie hoch der Energiebedarf dieser Technologie ist“, sagte Altman vor Kurzem.

Dieser Bedarf könne nicht „ohne einen Durchbruch“ gedeckt werden. „Wir brauchen die Kernfusion oder radikal billigere Solarenergie plus Speicherung, und zwar in einem Ausmaß, das niemand wirklich plant.“ Das könnte allerdings schwierig werden. Schließlich ist Solarenergie in sonnenreichen Ländern schon heute die günstigste Form der Stromerzeugung. Und auf den großen Durchbruch der Kernfusion wartet die Energiewelt auch schon seit mehr als 60 Jahren.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.