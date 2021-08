Die deutschen Versicherer haben angekündigt, Menschen in den Hochwassergebieten schnell und unbürokratisch helfen zu wollen. Statt Rechnungen zu verlangen, würden viele Versicherungsunternehmen pauschale Vorauszahlungen für vollgelaufene Keller oder das zerstörte Erdgeschoss zahlen, sagte der Naturkatastrophen-Experte des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Oliver Hauner, dem Tagesspiegel. "Die Menschen brauchen ja schnell Hilfe".

Versicherer zahlen Vorschüsse

Die Versicherungsunternehmen hätten bereits "in großer Zahl" Vorschüsse gezahlt. "In der Regel sind die Beträge deutlich fünfstellig, wenn Hausrat und Gebäude betroffen sind", sagte Hauner. Wenn Öl ausgelaufen ist, sei es auch möglich, dass die Schäden höher sind als die versicherte Summe. Die Versicherungsgesellschaften würden in solchen Fällen meist den höheren Schaden und die Kosten tragen, die für den Wiederaufbau des Gebäudes nötig sind. Versicherungsnehmer müssen jedoch damit rechnen, dass ihnen die Versicherung nach der Begleichung des Schadens kündigt und ihnen einen neuen Vertrag mit schlechteren Konditionen anbietet, etwa höheren Beiträgen oder höheren Selbstbehalten.

Heftige Kritik übte Hauner an der öffentlichen Hand. Obwohl das Wasserhaushaltsgesetz grundsätzlich verbietet, in amtlich festgelegten Überschwemmungsgebieten zu bauen, seien in den letzten Jahren tausende neue Gebäude in Gefahrengebieten errichtet worden. "Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Gefahr nicht immer hinreichend ernst genommen wird", sagte der Verbandsexperte.