Anleihemarkt in Schieflage Darauf sollten Anleger jetzt achten

Der bekannte Hedgefonds-Manager Jeffrey Gundlach bereitet seine Kunden auf schlechte Zeiten vor. Für die erste Jahreshälfte 2024 rechnet der Chef der Investmentfirma Double Line Capital mit „einer wirtschaftlichen Schwächephase“, wie er in dieser Woche auf einer Investorenveranstaltung in New York sagte. „Es ist klug, sich das bewusst zu machen.“