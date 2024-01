Der neue Bitcoin-ETF Alles über die junge Assetklasse im Überblick

Die Kryptowelt hat einen neuen Meilenstein erreicht. Am Mittwochabend gab die US-Börsenaufsicht SEC nach Börsenschluss bekannt, dass sie börsengehandelte Fonds (ETFs) zulassen wird, die den Kurs der ältesten und wichtigsten Kryptowährung Bitcoin eins zu eins abbilden. Die zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs könnten schon an diesem Donnerstag in den Handel starten.