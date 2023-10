„Echte Unternehmensteuer schaffen“ Merz fordert radikale Reform für deutsche Wirtschaft

Aus der Wirtschaft gibt es Warnungen, Deutschland drohe im internationalen Wettbewerb den Anschluss zu verlieren. Die Parteien streiten, welche Maßnahmen geeignet sein könnte, um deutsche Unternehmen zu unterstützen. CDU-Chef Friedrich Merz schlägt nun für eine umfassende Steuerreform vor.

Das Wichtigste wäre ein schneller Abbau der voranschreitenden Bürokratie, sagte Merz. Dazu gehöre eine Trennung zwischen der Besteuerung von Unternehmen und privaten Haushalten, sagte der Oppositionschef dem „Handelsblatt“ in einem Interview. „Das bedeutet: Alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Rechtsform, werden nur noch nach einem einheitlichen Unternehmenssteuerrecht besteuert, Personengesellschaften nicht mehr nach der Einkommensteuer.“

Merz argumentierte, vom bisherigen Wahlrecht, Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer zu zahlen, machten zu wenige Unternehmer Gebrauch, weil es zu kompliziert sei. „Ich plädiere für die Schaffung einer echten Unternehmensteuer“, sagte Merz. Personengesellschaften müssten heraus aus der Einkommensteuer. „Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Einkommensteuer für die unternehmerischen und gewerblichen Einkünfte gehen auf in einer einfachen und verständlichen Unternehmensbesteuerung“, sagte der CDU-Chef.

So wie es ist, kann es nicht bleiben. Im Jahr 2022 betrug der Kapitalabfluss aus Deutschland 135 Milliarden Euro.

Einwände, schon Wolfgang Schäuble (CDU) sei als Finanzminister mit dem Versuch, die Gewerbesteuer zu reformieren, am Widerstand der Kommunen gescheitert, ließ Merz nicht gelten. Damals sei es ausschließlich um die Gewerbesteuer gegangen.

Ziel müsse aber eine grundlegende Reform der gesamten Unternehmensbesteuerung sein, bei der es dann auch eine Neuverteilung des Steueraufkommens zwischen Bund, Ländern und Gemeinden geben müsse. „Natürlich werden wir dabei auf eine ausreichende Finanzausstattung der Gemeinden zu achten haben. Wir würden ihnen sogar zusätzliche Freiräume geben, etwa bei der Festlegung von Hebesätzen“, sagte Merz.

Mittelstand fordert Reformen

Der Mittelstand in Deutschland fordert grundlegende Reformen und mehr Entlastungen für Betriebe. Nach drei Jahren „andauernder und multipler Krisen“ seien die finanziellen Ressourcen vieler kleiner und mittlerer Unternehmen und Selbstständiger aufgezehrt, heißt es im Ende der ersten Septemberwoche vorgelegten Mittelstandsbericht 2023 der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand, einem Bündnis von Verbänden. „Diese Ressourcen fehlen für Investitionen in die Umsetzung der notwendigen Transformationsprozesse hin zu nachhaltigeren und digitaleren Geschäftsprozessen.“



Gefordert wird zum Beispiel, Regulierung zu verschlanken und Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Steuerpolitisch führe mittelfristig an einer „echten Unternehmenssteuerreform“ kein Weg vorbei, auch um die ertragsteuerliche Belastung aller Unternehmen spürbar zu senken. Dafür brauche es Steuervereinfachungen und eine „fairere Ausgestaltung“ der Gewerbesteuer. (dpa)