Konkurrenz für Paypal und Co. : Erstes europäisches Bezahlsystem Wero gestartet

Geld schicken in Sekundenschnelle via E-Mail und Handynummer – das kann Wero. Das Bezahlsystem soll ein europäisches Gegengewicht zu Google Pay, Paypal und Co. werden. Doch nicht alle Banken sind dabei.