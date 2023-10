Fossile Energien Laufen Deutschlands Kohlekraftwerke länger als geplant?

Eigentlich sollte es eine Notlösung sein. Doch nun könnten alte Kohlekraftwerke, die im vergangenen Jahr wegen der Gasknappheit reaktiviert worden waren, noch länger in Bereitschaft bleiben als geplant. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte auf Anfrage des Handelsblatts, man befinde sich innerhalb der Bundesregierung und ministeriumsintern in Gesprächen über eine Verlängerung der entsprechenden gesetzlichen Regelung. In Regierungskreisen hieß es, um Planungssicherheit zu gewährleisten, sei mit einer raschen Entscheidung zu rechnen.