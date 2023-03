Ganze Liste Diese 52 Galeria-Kaufhof-Filialen sollen geschlossen werden – aber Umdenken möglich

Das Konsumverhalten der Kund:innen hat sich verändert, dazu kamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Inflation infolge des Ukrainekriegs: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof befindet sich schon seit Längerem in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Mit einem am Montag vorgestellten Sanierungsplan soll nun gegengesteuert werden, sagt das Unternehmen.

77 Filialen sollen dem Plan nach erhalten bleiben. Ob das tatsächlich gelingt, ist erst am 27. März nach der Gläubigerversammlung klar. 52 Filialen werden schon auf einer aktuellen Liste von Galeria als „Schließungsfilialen“ geführt. Es soll demnach in zwei Wellen geschlossen werden, am 30. Juni 2023 und am 31. Januar 2024.

Am 30. Juni 2023 sollen diese Galeria-Kaufhof-Standorte schließen: Celle

Coburg

Cottbus

Duisburg Düsseldorfer Straße

Erlangen

Gelsenkirchen

Hagen

Hamburg-Harburg

Hamburg-Wandsbek

Leipzig Neumarkt

Leverkusen

München-Bahnhof

Neuss

Nürnberg Königstraße

Nürnberg-Langwasser

Offenbach

Paderborn

Regensburg Neupfarrplatz

Saarbrücken am Bahnhof

Siegen

Wiesbaden Kirchgasse

Am 31. Januar 2024 sollen diese Galeria-Kaufhof-Standorte schließen: Bayreuth

Berlin-Charlottenburg

Berlin-Müllerstraße

Bielefeld

Braunschweig

Bremen

Darmstadt am weißen Turm

Dortmund

Düsseldorf Schadowstraße

Essen

Esslingen

Frankfurt Zeil

Hanau

Heidelberg Bismarckplatz

Hildesheim

Kempten

Krefeld

Leonberg

Limburg

Lübeck

Mönchengladbach

Oldenburg

Pforzheim

Reutlingen

Rosenheim

Rostock

Schweinfurt

Siegburg

Stuttgart-Eberhard-Str.

Viernheim-RNZ

Wuppertal

Aber: Das letzte Wort ist womöglich noch nicht gesprochen

Für den Berliner Standort Müllerstraße, der als „Schließungsfiliale“ geführt wird, ist offenbar eine Sanierung und anschließende Wiedereröffnung im Jahr 2027 vorgesehen. Darüber hinaus erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Tagesspiegel, dass die Möglichkeit einer Weiterführung der oben genannten Filialen gegeben sei, „sollten sich an der aktuellen Fortführungsperspektive der Filialen signifikante Änderungen ergeben“.

Im ersten Insolvenzverfahren 2020 hatte sich die Zahl der Schließungsfilialen aufgrund von Zugeständnissen von Vermietern oder Kommunen in letzter Minute noch verringert. Nach wie vor steht offenbar auch noch die Übernahme einzelner Warenhausstandorte durch andere Händler im Raum. Bereits im Januar hatte Galeria berichtet, mehrere Bieter hätten Interesse an der Übernahme von Geschäften geäußert.

Diese Galeria-Kaufhof-Standorte sollen fortgeführt werden: Aachen

Aschaffenburg

Augsburg

Bad Homburg

Bad Kreuznach

Bamberg

Berlin Alexanderplatz

Berlin Ringcenter

Berlin Tegel

Berlin-Hermannplatz

Berlin-Kurfürstendamm

Berlin-Schloßstraße

Berlin-Spandau

Berlin-Tempelhof

Bochum-Ruhrpark

Bonn

Centro Oberhausen

Chemnitz

Darmstadt am Luisencenter

Düsseldorf-Königsallee

Dresden

Düren

Duisburg Forum Tonhallenstraße

Erfurt

Euskirchen

Frankfurt-Hauptwache

Freiburg am Bertoldsbrunnen

Freiburg am Europaplatz

Fulda

Gießen

Goslar

Göttingen

Hamburg-AEZ

Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg-Mönckebergstr.

Hannover

Heidelberg Hauptstraße

Heilbronn

Karlsruhe

Kassel

Kiel

Kleve

Koblenz

Köln Hohe-Straße

Köln-Nippes

Köln Breite Straße

Konstanz

Landshut

Lüneburg

Lörrach

Magdeburg

Main-Taunus-Zentrum

Mainz

Mannheim

Memmingen

Mülheim-Heissen

München-Marienplatz

München-O.E.Z.

München-Rotkreuzplatz

München-Schwabing

Münster Salzstraße

Münster Ludgeristraße

Nürnberg -Lorenzkirche

Offenburg

Potsdam

Regensburg

Saarbrücken am St. Johanner Markt

Singen

Speyer

Stuttgart Königstraße

Trier Fleischstraße

Trier Simeonstraße

Ulm

Wesel

Wiesbaden am Mauritiusplatz

Wismar

Würzburg

Insgesamt sollen rund 4.000 Mitarbeitende ihre Jobs verlieren. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat in der Sendung „Hart aber fair“ die Gründung einer Transfergesellschaft in Aussicht gestellt. Damit würden die ausscheidenden Galeria-Beschäftigten ein Kurzarbeitergeld erhalten. Sie wären als Arbeitssuchende registriert und müssten an Maßnahmen wie Infoveranstaltungen und Qualifizierungen teilnehmen.

Neben den Schließungen hat Galeria eine Neuausrichtung des Angebots angekündigt: In den Segmenten Bekleidung, Beauty und Home wolle sich der Konzern eindeutiger positionieren, heißt es. Auch mit Gastronomie-Angeboten wolle man die Kundschaft in die Warenhäuser locken. (mit dpa)

