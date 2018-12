Der CDU-Parteivorsitz ist ein Ehrenamt. Normalerweise kein Problem: Angela Merkel etwa war gleichzeitig Kanzlerin und zuvor Bundestagsabgeordnete. Auf ein Parteivorsitzendengehalt war sie nicht angewiesen. Dass aber nun jemand an der Parteispitze steht, der keine anderen Einkünfte hat, ist ein Novum.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist erst im Februar Generalsekretärin der CDU geworden. Dafür gab sie ihren Job als Ministerpräsidentin des Saarlandes auf, in dem sie ein Grundgehalt von rund 11000 Euro verdiente. Der Schritt war zwar politisch ein Risiko, finanziell aber nicht: Auch der Job der Generalsekretärin war bezahlt. AKK verzichtete sogar auf mehrere zehntausend Euro Übergangsgeld, das ihr als ehemalige Ministerpräsidentin zugestanden hätte.

Diskussion zur Regeländerung

Muss sich AKK nun nach ihrem Wechsel an die Parteispitze von ihrem Ehemann aushalten lassen? So weit wird es wohl nicht kommen. In der Partei wird überlegt, die Regeln zu ändern. Eine Parteisprecherin sagte dem Tagesspiegel, eine Entscheidung, wie das aussehen soll, sei noch nicht getroffen. Die „Rheinische Post“ berichtet, dass in CDU-Kreisen ein Einkommen diskutiert wird, das an die Höhe der Bezüge von Bundestagsabgeordneten angelehnt ist. Diese liegen derzeit bei 9780 Euro brutto. Das würde immer noch eine finanzielle Verschlechterung im Vergleich zu AKKs Ministerpräsidentinnengehalt bedeuten.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass Kramp-Karrenbauer ein Ministeramt annimmt. Das hätte für sie auch den Vorteil, dass sie sich zusätzlich profilieren und für eine mögliche Kanzlerkandidatur in Stellung bringen könnte. Das hat sie aber abgelehnt. Im Gespräch mit ihrem Heimatblatt, der „Saarbrücker Zeitung“, schloss sie einen Wechsel ins Kabinett Merkel aus. „Ich bin zur Wahl als Parteivorsitzende angetreten, weil ich für eigenständige Positionen der Union stehen will. Dafür brauche ich keine Einbindung ins Kabinett“, sagte sie.

Mehr zum Thema Neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will keinen Ministerposten im Kabinett Merkel

Unterdessen scheint ihre Wahl die CDU zu beflügeln. Im RTL/n-tv-Trendbarometer gewann die Partei drei Punkte und kam nach dem Parteitag auf 32 Prozent.