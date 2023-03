Maßnahmen gegen hohe Inflation Notenbanker uneins über weitere Zinsschritte

Am Sonntag bekräftigte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde ihre Absicht, den Leitzins auf der kommenden Sitzung am 16. März erneut um 0,5 Prozentpunkte auf dann 3,5 Prozent anzuheben. Was danach kommen soll, ist noch unklar. Lagardes Chefvolkswirt Philip Lane sagte am Montag in einer Rede am Trinity College in Dublin, dass die EZB von ihrem Zinserhöhungskurs wegen der anhaltend hohen Inflation auch nach dem März nicht abrücken wird.

Die Vorsitzenden verschiedener europäischer Notenbanken äußerten sich zur Höhe sowie dem Tempo weiterer Zinsanpassungen zuletzt unterschiedlich. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann rechnet mit einer ganzen Serie kräftiger Erhöhungen in diesem Jahr.

Er gehe davon aus, dass sich die Kerninflation, in der schwankungsreiche Preise für Energie- und Lebensmittel ausgeklammert sind, im ersten Halbjahr nicht wesentlich abschwäche, sagte das EZB-Ratsmitglied dem „Handelsblatt“ in einem am Montag veröffentlichten Interview. „In diesem Fall erwarte ich, dass wir die Zinsen in diesem Jahr noch viermal um einen halben Prozentpunkt erhöhen“, fügte er hinzu.

Sein portugiesischer Amtskollege, Mario Centeno, plädiert hingegen für mehr Geduld sowie mehr datenbasierte Entscheidungen. Die neuen, zur März-Sitzung veröffentlichten Konjunktur- und Inflationsprognosen der EZB, spielten für den weiteren Zinspfad eine zentrale Rolle, sagte Centeno der italienischen Tageszeitung „La Stampa“.

Aus Sicht Centenos verlief der bisherige Prozess der Leitzinsanhebungen zu schnell: „Das hat es noch nie gegeben. Wir müssen etwas geduldig sein, damit sich die Anhebungen auf die Inflation auswirken können, denn das ist unser Hauptziel.“ (mit Reuters)

