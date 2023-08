Tagesspiegel Plus Gesetz zum Bürokratieabbau : Sind Buschmanns Pläne der große Wurf für die Wirtschaft?

Die Regierung plant Bürokratie-Entlastungen – und will so 2,3 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Doch hilft der Vorstoß den Unternehmen im Land wirklich oder ist er am Ende doch nur Klein-Klein?