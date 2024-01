Huthi-Attacken im Roten Meer Auch Aldi und Ikea von Lieferengpässen betroffen

Bei Tesla in Brandenburg zeigt es sich bislang am stärksten: Die anhaltenden Angriffe der jemenitischen Huthi-Milizen auf die Frachtrouten im Roten Meer beeinträchtigen die deutsche Wirtschaft. Neben dem US-Elektroautohersteller, der am Donnerstag wegen Lieferschwierigkeiten einen zweiwöchigen Produktionsstopp seines Werks in Grünheide ankündigte, zeigen sich immer mehr deutsche Unternehmen betroffen.