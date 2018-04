Zeitgemäß sind Abstände und Bewegungsflächen zwischen den einzelnen Sanitäreinrichtungen, die bislang in der DIN 18022 festgelegt waren. Weil diese Norm ersatzlos gestrichen wurde, werden die Abstände für Bad- und Küchenmöbel nun in der DIN 68935 (Koordinationsmaße für Badmöbel, Geräte und Sanitärobjekte) geregelt. Darin sind jedoch nur wenige Angaben enthalten. So wird in der Praxis weiterhin nach der „alten“ DIN verfahren. Generell gelten diese Abstandsflächen als Mindestflächen vor den jeweiligen Sanitärobjekten:

- Mindestens 60 cm vor der Badewanne bei längsseitiger Montage

- Mindestens 70 cm vor Waschbecken

- Mindestens 70 cm vor Duschwannen

- Mindestens 60 cm vor Toilette oder Bidet

Von derartigen Bewegungsfreiheiten kann man in dem vom Bezirk gewünschten Retrobad in Prenzlauer Berg indessen nur träumen – selbst wenn es auf 110 Zentimeter verbreitert würde.

„Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, verfällt Berlin“

Was sagt denn eigentlich der Berliner Mieterverein zu solchen wiederherzustellenden Vorkriegsverhältnissen? „Rechtlich ist es konsequent“, lobt Reiner Wild Geschäftsführer Berliner Mieterverein e. V. Die Bezirke hätten „mehr oder wenige intelligente Kriterien aufgestellt“, um zu verhindern, dass mit baulichen Maßnahmen die Miete in die Höhe getrieben wird. Indessen ist nach der geltenden „Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet „Helmholtzplatz“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer Berg“ vom 27. Mai 2014 an keiner Stelle die Rede von der Unzulässigkeit von Grundrissveränderungen.

Hauseigentümer Stephan Moll versteht das Vorgehen des Bezirks nicht. „Aufgrund der Mietpreisbremse liegt die Miete maximal bei 10,11 Euro pro Quadratmeter plus 10 Prozent bei Wiedervermietung – macht 11,12 Euro/m²“, sagt der gelernte Betriebswirt: „Diese Miete hätte ich auch ohne jede Sanierung bekommen. Und natürlich würde ich die Miete auch bekommen, wenn das Bad weiterhin nur 75 cm breit ist. Mehr Miete darf ich auch nicht nehmen, wenn jetzt das Bad etwas breiter wird. Somit wird durch die Maßnahme die Miethöhe überhaupt nicht berührt, sondern die Wohnung wird nur für die Menschen, die dort leben, lebenswerter gemacht. Und mein Bestand wird in Ordnung gebracht. Warum dies der Staat verhindern möchte, bleibt völlig unklar. Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, verfällt Berlin.“