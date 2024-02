Immobilienkrise in den USA Leerverkäufer wetten massiv gegen die Pfandbriefbank

Das umfangreiche Engagement der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) am kriselnden Büroimmobilienmarkt in den USA lockt in großem Ausmaß Investoren an, die auf fallende Aktienkurse setzen. Der Umfang der Wetten liegt mittlerweile bei acht Prozent der frei handelbaren Aktien. Dies geht aus Daten des Bundesanzeigers hervor, die das Handelsblatt ausgewertet hat.