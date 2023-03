In Brasilien Habeck wirbt um den „Premiumpartner“ für grünen Wasserstoff

Deutschland und Brasilien wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen vertiefen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eröffnet an diesem Montag in Belo Horizonte die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage. Am Nachmittag (Ortszeit) fliegt er im Zuge einer mehrtägigen Reise zusammen mit Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) weiter nach Brasília, wo politische Gespräche auf dem Programm stehen.

Habeck lobte am Sonntag bei einem Firmenbesuch in Belo Horizonte Pläne der neuen brasilianischen Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zum Schutz des Amazons-Regenwalds. Der Grünen-Politiker sagte, es sei die Vorgabe der brasilianischen Regierung unter Lula, das Abholzen des Regenwalds bis 2030 zu stoppen. Habeck sprach von einem hoffnungsvollen Zeichen. „Ich jedenfalls kann Tränen in die Augen bekommen, dass eine Regierung das Ruder so rumreißt.“

Der Wirtschaftsminister nannte Brasilien einen „Premiumpartner“ für die deutsche Wirtschaft. Er betonte die Chancen beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. „Grüner“ Wasserstoff spielt für die Bundesregierung beim Umbau der Wirtschaft eine Schlüsselrolle. Brasilien gilt wegen der klimatischen Bedingungen als guter Standort für die günstige Produktion.

Der Amtsantritt von Lula soll neuen Schwung geben, auch bei Verhandlungen der EU über ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Habeck hatte in diesem Zusammenhang die Bedeutung betont, den Regenwald zu schützen. Während die deutsche Industrie mehr Tempo bei den Verhandlungen über Mercosur fordert, kritisieren Umwelt- und Verbraucherschützer das Freihandelsabkommen. (dpa)

