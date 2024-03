Kaum Bewegung bei der Bahn Tarifkonflikt mit den Lokführern dauert an

Die Bahn hat auf ein Ultimatum der Lokführergewerkschaft GDL reagiert und am Sonntagnachmittag ein neues Angebot im Tarifkonflikt angekündigt. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky hatte am vergangenen Freitag Bahn-Personalvorstand Martin Seiler aufgefordert, ein schriftliches Angebot vorzulegen. „Wenn Sie dieses Angebot bis zum 10. März 2024, 18:00 Uhr, schriftlich zusenden, stehen wir auch für Tarifverhandlungen am 11. März 2024 um 13:00 Uhr in Berlin zur Verfügung.“

Anderthalb Stunden vor Ablauf der Frist teilte die Bahn mit, sie werde „im Gesprächsverlauf (am Montag) Angebote und Lösungen direkt am Verhandlungstisch erörtern und unterbreiten“. Ein neues Angebot, wie von Weselsky gefordert, gab es nicht, weil Seiler zufolge ein „schriftlicher Austausch von Angeboten und Antworten nicht zielführend“ sei. Seiler bekräftigte die Bereitschaft der Bahn zu einem formalen Schlichtungsverfahren, das die GDL bislang abgelehnt hatte.

Eine Reaktion der GDL auf das erneute Verhandlungsangebot Seilers lag am frühen Sonntagabend noch nicht vor. Der Bahn-Vorstand hatte bereits vergangene Woche vorgeschlagen, „auf Grundlage des Gesamtvorschlages der Moderatoren vom 26. Februar 2024, die Verhandlungen zu Ende zu führen“. Das hatte Weselsky abgelehnt.

410 Euro soll die Entgelterhöhung betragen

Die Moderatoren Thomas de Maizière und Daniel Günther hatten unter anderem die Erhöhung der Monatsentgelte ab August um 200 Euro und im April 2025 um weitere 210 Euro angeregt; ferner eine Verkürzung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter Anfang 2026 um eine Stunde und Anfang 2028 um eine weitere Stunde auf dann 36 Stunden. Dieser Vorschlag geht Weselsky nicht weit genug.

Die Gewerkschaft besteht darauf, am Ende eines mehrjährigen Prozesses die 35-Stunden-Woche festzuschreiben. Die Bahn lehnt das mit Hinweis auf den Arbeitskräftemangel ab. Nach Angaben von Seiler müsste der bundeseigene Schienenkonzern 10.000 Arbeitskräfte zusätzlich rekrutieren, würde die Arbeitszeit für Schichtarbeiter um drei Stunden reduziert. Bei der Bahn arbeiten rund 120.000 der bundesweit über 220.000 Mitarbeitenden im Schichtdienst, davon gut 19.000 Lokführer.

Beziehung kaputt: Bahn-Personalchef Martin Seiler (li.) und der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky 2019. © picture alliance/dpa/Andreas Arnold

Weselsky fordert von Seiler ein Angebot, „das auf der bereits verankerten Marktreferenz basieren muss“. Damit sind 28 Tarifverträge gemeint, die von der GDL in den vergangenen Wochen mit kleinen, regionalen Schienenverkehrsunternehmen abgeschlossen wurden. Zumeist wird die Arbeitszeit bis 2028 oder spätestens 2029 in mehreren Schritten und bei vollem Lohnausgleich um drei auf 35 Stunden verkürzt. Jedoch werden die Arbeitszeitverkürzung nur dann umgesetzt, wenn auch bei der Bahn eine identische Regelung vereinbar wird.

Seiler will sich auf 36 Stunden bis 2028 einlassen und sei dafür bereit, „über unsere Schmerzgrenze hinauszugehen und auf der Grundlage des Gesamtvorschlags der Moderatoren die Verhandlungen zu Ende zu führen“.

Auf diese schriftliche Versicherung des Tarifpartners vom 7. März reagierte Weselsky am 8. März mit dem Vorwurf, Seiler agiere „unter dem DB-üblichen Motto Tricksen, Täuschen, Taschen füllen“, da er sich fälschlicherweise als kompromissbereite Tarifvertragspartei darzustellen versuche. „Erneut machen Sie in unprofessioneller Art und Weise aus Tarifverhandlungen Tarifklamauk.“

Als Belege für den Vorwurf listet der GDL-Vorsitzende mehrere Punkte auf. Beispielsweise hätten die Moderatoren eine Erhöhung der Monatsentgelte um 410 Euro vorgeschlagen, bei Seiler blieben davon 383,55 Euro übrig. Der Bahn-Vorstand habe ferner auf einer „utopischen Laufzeitvorstellungen“ von 32 Monaten bestanden, obwohl die Moderatoren 30 Monate für den neuen Tarifvertrag vorgesehen hätten.

Der Wegfall der Urlaubswahlmodelle, nach denen die Beschäftigten zwischen Geld und zusätzlichen Urlaubstagen wählen können, sei für die GDL nicht akzeptabel. Schließlich wolle sich Seiler nicht auf die Einführung einer echten Fünf-Tage-Woche mit einem Ruhetag von mindestens 48 Stunden einlassen. Kurzum: Das Schreiben von Seiler sei der „Versuch einer erneuten Provokation“, schreibt Weselsky.