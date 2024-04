Keine Fließbänder, radikal weniger Mitarbeiter Tesla arbeitet an der Fabrik der Zukunft

Die Fabrik in Austin/Texas ist mit mehr als 90 Hektar fast doppelt so groß wie der Vatikan. Trotzdem reicht der Platz nicht. Auch unter der Hallendecke laufen Bänder, auf denen Werkzeuge und Autoteile für neue Teslas befördert werden. „Darum haben sie die Halle so hoch gebaut“, staunte Chris McNally, Analyst der Investmentbank Evercore ISI, in einem Bericht über seine Fabrikbesichtigung vor wenigen Tagen.