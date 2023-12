Keine Neuigkeiten in der Timeline Schwere Störung bei Social-Media-Dienst X

Im Social-Media-Dienst X ist es am Donnerstagmorgen zu einer schweren Störung gekommen. Bei tausenden Nutzern waren über die Timeline keine Inhalte mehr abrufbar. Zudem wurden in den Profilen keine Posts mehr angezeigt und es war nicht möglich, neue Posts zu veröffentlichen. Das berichten zahlreiche Nutzer des Dienstes auf der Plattform allestoerungen.de. Auf der Website wurden ab 6:21 Uhr tausende Störungen auf der Plattform gemeldet. Wie es zu dem Ausfall kam, ist noch nicht bekannt. Inzwischen scheint das Problem behoben.

Seitdem Musk die Plattform im Oktober 2022 gekauft hat, kam es dort vermehrt zu technischen Problemen. Zudem hat das Unternehmen drastisch an Wert verloren. Laut Medienberichten ist X sogar eigenen Einschätzungen zufolge weniger als halb so viel wert, wie der Tech-Milliardär Elon Musk dafür noch vor einem Jahr unter dem Namen Twitter bezahlt hat. Bei einer Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter sei X insgesamt mit 19 Milliarden Dollar bewertet worden, schrieben am Montag unter anderem das Magazin „Fortune“ und der Finanzdienst Bloomberg. Musk hatte im Oktober 2022 rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt. (Tsp)