Massive Warnstreiks am Freitag Was Flugreisende tun können

Flugreisende brauchen starke Nerven. Am Mittwoch hatten Bauarbeiten der Bahn vorübergehend die IT der Lufthansa lahm gelegt und Chaos am Frankfurter Flughafen angerichtet. Am Freitag folgt der nächste Schlag. Verdi wird den Flugbetrieb an sieben deutschen Airports voraussichtlich komplett lahmlegen. Die Gewerkschaft hat zu einem 24-stündigen Arbeitskampf in Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen aufgerufen, er startet um 22 Uhr am Donnerstag. An den Flughäfen fallen voraussichtlich Starts und Landungen aller Passagierflüge und kommerziellen Verbindungen aus. Ausgenommen sind Flüge rund um Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in der Türkei.

Allein in Frankfurt sind fast 140.000 Passagiere betroffen. Der Airport rät Passagieren dringend davon ab, am Flughafen zu erscheinen. Es werde nicht möglich sein, in Frankfurt ein Flugzeug zu erreichen, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Mittwoch mit. Auch Umsteigeverkehre seien voraussichtlich von den Auswirkungen betroffen und würden nicht abgewickelt.

Wie kommt Olaf Scholz nach München?

In München trifft es hochrangige Politiker aus aller Welt. In der bayerischen Landeshauptstadt beginnt am Freitag eine dreitägige Sicherheitskonferenz. Erwartet werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Vizepräsidentin Kamala Harris Dutzende Regierungschefs sowie Verteidigungs- und Außenministerinnen und -minister, Diplomaten und viele Sicherheitsfachleute. „Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz, die in Regierungsmaschinen kommen, über den Notdienst landen können“, sagte Verdi-Expertin Manuela Dietz der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gebe es am Donnerstag Gespräche mit dem Flughafen München.

Auch der BER könnte betroffen sein

Normale Reisende müssen dagegen schauen, wie sie an ihr Ziel kommen. Das könnte auch für Passagiere gelten, die vom Berliner Flughafen BER aus fliegen möchten. Von insgesamt 220 Starts könnten 28 Abflüge nach Frankfurt, München und Stuttgart von möglichen Streichungen betroffen sein, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Mittwoch. Bisher seien aber noch keine Streichungen angemeldet worden. Passagiere, die am Freitag nach oder über Frankfurt, München und Stuttgart fliegen wollen, sollten sich aber vorab über ihre Flüge informieren.

Das raten die Airlines ohnehin allen Kunden. Informationen über ausgefallene Flüge finden sich auf den Webseiten der Airlines, man kann aber auch die Service-Hotlines anrufen. Der Düsseldorfer Flughafen hat nach eigenen Angaben bereits Anfragen von Airlines, die wegen des Streiks Flüge zum Airport der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt umleiten wollen.

Bahn statt Flieger

Die Lufthansa empfiehlt ihren Passagieren mit innerdeutschen Flügen, bis Sonntag auf die Bahn auszuweichen. Die Deutsche Bahn rät Reisenden, die auf die Schiene ausweichen, einen Platz im Zug zu reservieren. Man biete zwar mit den mindestens stündlichen ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten generell ausreichend Kapazitäten, um die vom Streik betroffenen Fluggäste befördern zu können, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel. Dennoch könne es im Laufe des Freitags auf einigen Verbindungen zu einer hohen Auslastung kommen. Man sollte daher einen Sitzplatz reservieren und in der Auslastungsanzeige auf bahn.de und im DB Navigator nach weniger stark nachgefragten Zügen schauen.

Umbuchen, Mietwagen, Zug

Bei einem Flugausfall haben Reisende Anspruch auf eine Ersatzbeförderung. Das gilt auch im Fall von Streiks. In aller Regel bieten die Airlines ihren Kunden an, sie auf andere Flüge umzubuchen.

Tun sie das nicht oder passt die neue Verbindung nicht, kann man auch selbst aktiv werden. Man kann etwa eine Bahnfahrkarte kaufen, ein Auto mieten oder einen Alternativflug von einem anderen Flughafen nehmen und die Kosten der Airline in Rechnung stellen. Aber: „Nehmen Sie vorher Kontakt mit der Airline auf und informieren Sie diese über ihre Alternativpläne“, rät der Berliner Reiserechtsanwalt Roosbeh Karimi. Sonst läuft man Gefahr, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Und: Machen Sie das schriftlich, nicht am Telefon - aus Beweiszwecken.

24 Stunden soll der Warnstreik dauern

Ticketpreis zurück

Falls Ihnen die Lust aufs Reisen vergangen ist, können Sie auch den Ticketpreis zurückverlangen. Problematisch kann es sein, wenn Sie einen Anschlussflug gebucht haben und den nun verpassen. Glück im Unglück hat man, wenn es sich um eine durchgehende Buchung mit einer einheitlichen Buchungsnummer handelt. Dann gibt es das Geld für den Anschlussflug zurück. Handelt es sich dagegen um zwei unabhängig voneinander gebuchte Verbindungen mit zwei Buchungsnummern, hat man Pech. „Das kann richtig wehtun“, sagt Karimi. Wer wegen des Warnstreiks strandet und erst am Folgetag fliegen kann, kann eine Hotelübernachtung verlangen.

Bei einer Pauschalreise ist dagegen der Veranstalter in der Pflicht. Wer aufgrund des Warnstreiks beispielsweise erst einen Tag später in den Urlaub fliegt, kann den Reisepreis anteilig mindern. Das heißt, man zahlt dann für einen Tag weniger.

