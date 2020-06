Der Bilanzskandal kostet Wirecard-Chef Markus Braun den Job. Er sei mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, teilte das Unternehmen am Freitagmittag mit.

Braun, der den Zahlungsdienstleister groß gemacht hat, zieht damit die Konsequenzen aus der ungeklärten Affäre: Prüfer verweigern dem Unternehmen ihr Testat für den Jahresabschluss, weil für Kontoguthaben in Höhe von 1,9 Milliarden Euro die Belege fehlen.

Erst in der Nacht zu Freitag hatte Braun sich dazu in einem Video geäußert, das der Konzern bei Youtube hochgeladen hat. Ganz nüchtern las er dabei die Sätze ab: „Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.“

Noch ist völlig offen, wer die Schuld trägt: Wirecard, ein ausländischer Treuhänder oder Banken im Ausland. Für das Unternehmen aber ist der Bilanzskandal in jedem Fall eine Katstrophe: Weil das es bis Freitag keinen Jahresabschluss vorlegen könnte, können andere Banken dem Finanzdienstleister theoretisch noch Kredite in Höhe von zwei Milliarden Euro kündigen.

Der Konzern wäre damit am Ende. Und auch so hat der Skandal bereits enorme Folgen. Klein- wie Großanleger denken über Schadenersatzklagen nach. Fondsgesellschaften trennen sich von den Aktien des Unternehmens. Und Spekulanten, die schon länger auf einen Kursverfall bei Wirecard gewettet haben, machen Kasse.

All das lässt den Aktienkurs auch am Freitag wieder kräftig einbrechen. Nachdem er am Donnerstag bereits um 65 Prozent abgestürzt ist ist, gab er zum Wochenende erneut um 35 Prozent nach.

Die Leitung von Wirecard übernimmt nun vorläufig James H. Freis. Ihn hat Braun selbst erst in dem Youtube-Video von Donnerstagnacht als neues Vorstandsmitglied begrüßt. Freis hätte eigentlich erst zum 1. Juli bei dem Unternehmen aus der Nähe von München anfangen und als Compliance-Vorstand für Ordnung sorgen sollen.

Nun übernimmt er gleich die Leitung des gesamten Konzerns. Mit Jan Marsalek hatte zuvor bereits ein anderes Vorstandsmitglied gehen müssen.

Der neue Interimschef Freis ist Amerikaner und hat zuvor bei einer Anwaltskanzlei in Washington gearbeitet. Bis 2012 saß er als im US-Finanzministerium und war dort Chef des „Financial Crimes Enforcement Networks“, das bei Banken Fälle von Geldwäsche aufdecken und verhindern soll. Mit der Überwachung von Finanzinstituten, die gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen haben, kennt er sich also aus. Wirecard könnte das zugute kommen.