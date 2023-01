Audi Activsphere Concept Die Fantasie einfach ins Rollen bringen

Die Zukunft ist schon Realität. Zumindest, wenn es nach den Designern von Audi geht. Denn das jetzt vorgestellte Audi Activsphere Concept-Fahrzeug präsentiert sich als elektrisch angetriebene Hightech-Oase mit Offroad-Qualitäten, das den Insassen sowohl ein autonomes Fahren ohne Lenkrad, ein innovatives Bedienkonzept mit Augmented-Reality-Brille und eine ausfahrbare Pickup-Plattform etwa für den Bike-Transport bietet.

Mit dem Audi activesphere concept, das jetzt im Rahmen der Marken-Zukunftsveranstaltung „Celebration of Progress“ vorgestellt wurde, komplettiert Audi das Quartett der Sphere-Konzeptfahrzeuge. Nach dem Roadster Audi skysphere 2021, der Limousine Audi grandsphere 2021 sowie dem Raumkonzept Audi urbansphere im April 2022 folgt nun ein viertüriges Crossover-Coupé. Eigentlich soll es ein geländegängiger Offroader sein, doch das 4,98 Meter lange und mit viel Bodenfreiheit und großen 22-Zoll-Räder ausgestattete Fahrzeug wirkt wie ein elegantes Sport-Coupé. Gegenläufig öffnende Türen ohne Mittelsäule, eine Wohlfühl-Wohnlandschaft mit vier Einzelsitzen und ein flaches Glasdach über dem kompletten Fahrgastraum geben dem Conceptcar einen spektakulären Look.

Alles elektrisch und viel Luxus

Dazu kommen Allrad, über 600 km Reichweite und – dank 800-Volt-Technik – kürzeste Ladezeiten. An Schnellladesäulen genügen gerade einmal 10 Minuten für 300 Kilometer Reichweite, heißt es. Und in weniger als 25 Minuten lässt sich der Ladestand der 100 kWh-Batterie von 5 auf 80 Prozent bringen. Die 100 kWh starke Batterie bringt eine Gesamtleistung von 325 kW und ein Drehmoment von 720 Newtonmeter auf die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse.

Wenn es eng wird – einfach die Ladeklappe ausfahren. © Audi

Am Sportback-Heck lässt sich außerdem auf Tastendruck eine offene Ladefläche ausfahren, um E-Bikes oder Wassersportequipment zu verstauen. Dazu schiebt sich die transparente Heckscheibe nahezu bündig über das Dach, gleichzeitig klappt das untere, vertikale Segment des Hecks in die Horizontale und bildet eine respektable Ladefläche. Die seitlichen Flächen des Hecks bleiben dabei unverändert in Position. Eine Trennwand hinter den Rücksitzen schützt die Kabine vor Wind und Wetter.

Die Konzepte sind Zukunft, die Plattform schon real

Montiert wurde der activesphere auf der von Audi und Porsche neuentwickelten Premium Platform Electric PPE, die bereits 2023 für erste Audi-Serienmodelle genutzt wird. Dazu gehört etwa die Audi-A6-Baureihe, deren Außenmaße und Radstand nahezu identisch sind mit dem Audi activesphere concept. Audi hat angekündigt, bis 2026 nur noch elektrische Modelle im Sortiment zu haben.

Im Selbstfahrmodus klappt das Lenkrad weg. © Audi

„Die Sphere-Konzeptfahrzeuge zeigen unsere Vision der Premium-Mobilität von morgen“, sagte Oliver Hoffmann, Vorstand Technische Entwicklung: „Die wichtigste technische Innovation im Audi activesphere ist unsere Adaption von Augmented Reality für die Mobilität.“

Autonomes Fahren ohne Lenkrad

Neben dem Allradantrieb quattro gibt es eine variabel veränderbare Bodenfreiheit. Ein solches luftgefedertes Fahrwerk mit variabler Bodenfreiheit findet sich heute schon in mehreren Audi-Modellen. Die Front hat extrem schmale Micro-LED-Scheinwerfer rechts und links des ebenfalls verglasten Singleframe. In die Leuchten integriert wird dabei das Audi-Logo der vier Ringe. Im automatisierten Modus schwenkt das Lenkrad weg, auch die Armaturenträger und Lenkrad sowie die Pedale werden unsichtbar versenkt. Besonders in der ersten Sitzreihe öffnet sich den Passagieren ein weites Blickfeld - durch den voll verglasten Singleframe. Sichtbare Instrumente gibt es nicht. Nur wenn der Nutzer ein Bedienelement braucht, sieht er dieses durch die VR-Brillen und kann es ebenso bedienen wie in der analogen Welt. Die Bedienelemente werden dabei schwebend vor den Funktionselementen angezeigt, zu denen sie gehören, betont Audi.

Viel Platz: Die Türen öffnen gegenläufig, eine Mittelsäule gibt es nicht. © Audi

Bekanntlich will Audi ab 2026 nur noch vollelektrische Fahrzeuge im Sortiment haben. Alle vier Concept-Cars unterstreichen die Ambitionen, die automobile Luxusklasse neu zu definieren. Im August 2021 wurde der elektrisch angetriebene Roadster Audi skysphere concept präsentiert – die spektakuläre Vision eines automatisiert fahrenden Sportwagen mit variablem Radstand. Der auf der IAA 2021 vorgestellte Audi grandsphere ist dagegen eine Studie für eine viersitzige große Limousine.

Luxuswohnung auf vier Rädern

Der im April 2022 vorgestellte Audi urbansphere concept – ein 5,15 Meter langer Wagen mit lenkbarer Hinterachse – ist eine Luxuswohnung auf vier Rädern. Entworfen ist der Van-ähnliche urbansphere für den Verkehr in den Megacitys von China, wo der persönliche Raum besonders knapp bemessen ist. Dort soll der riesige Innenraum rollende Wohnung, Studio, Kino, mobiler Arbeitsplatz und erweiterter Lebensraum zugleich sein. Das Armaturenbrett besteht aus Holz, alle Informationen spiegelt ein Projektor auf das Holz. Vier Einzelsitze in zwei Reihen bieten den Passagier*innen luxuriösen First-Class-Komfort. Mehr über den Wagen lesen Sie hier.

Die drei anderen concept-cars: Der offene sportwagen skysphere, die Limousine grandsphere und der Van-artige urbansphere (v. l.). © Audi

Ob die vorgestellten Concept-Fahrzeuge jemals in eine Serienproduktion überführt werden, ist völlig offen. Der offene Roadster skysphere hat wohl keinerlei Chance auf eine Serien-Verwirklichung, heißt es bei Audi. Besser stehen die Chancen beim grandsphere.

Spektakuläre Heckansichten: skysphere, grandsphere und urbansphere (v.l.). © Audi

Sein Design sollte zu großen Teilen bereits einem späteren Serienmodell entsprechen, möglicherweise dem Audi-Flaggschiff A8. Auch das Heck des urbansphere wird wohl in einer Serie umgesetzt – bei welchem Modell, ist aber noch unklar.

