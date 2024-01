Beinahe-Katastrophe bei Boeing Immer mehr Details kommen ans Licht

Die Passagiere von Alaska Airlines, Flug 1282 hören einen Knall, den viele später mit einer Bombenexplosion vergleichen werden. Eine Frau in Reihe 25 schaut auf und sieht hinter sich ein Loch in der Bordwand klaffen. Und sie sieht, wie sich der Sitz neben ihr langsam rückwärts in Richtung dieses Lochs bewegt. Der Sitz, auf dem ihr Sohn angeschnallt ist.