Frittenfett als Flugzeugsprit? Erster Transatlantik-Flug mit nachhaltigem Treibstoff in London gestartet

Erstmals fliegt nach Angaben der britischen Regierung eine vollständig mit SAF (Sustainable Aviation Fuel, Deutsch: Nachhaltiger Luftfahrttreibstoff) angetriebene Passagiermaschine über den Atlantik.

„Die Zukunft des Fliegens beginnt“, teilte das Verkehrsministerium in London am Dienstag mit. Die Boeing 787 Dreamliner der Fluglinie Virgin Atlantic ist dem Portal Flight Radar 24 zufolge um 11:49 Uhr (Ortszeit) vom Londoner Flughafen Heathrow nach New York abgehoben und soll gegen 14 Uhr (Ortszeit) 20 MEZ ankommen.

Luftfahrt für 2,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich

Die Branche steht wegen des Klimawandels unter Druck. Die Luftfahrt macht nach Schätzungen im Jahr rund 2,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus - mehr als Deutschland, das unter den zehn größten CO2-Verursachern der Welt ist.

SAF: Flüge künftig mit Frittenfett?

Neben effizienteren Triebwerken und Ausgleichsmaßnahmen setzt die Industrie deshalb auf SAF. Der Begriff umfasst alles, das nicht aus fossilen Ausgangsstoffen produziert und nachhaltig ist. So kann SAF etwa grundsätzlich aus Frittenfett, Schlacht- und Fischabfällen sowie Pflanzenölen und ihren Reststoffen hergestellt werden.

5 SAF-Werke will Großbritannien bis 2025 bauen.

Dieser erste Transatlantikflug zeige, wie die Luftfahrt dekarbonisiert werde und Emissionen deutlich reduziert werden könnten, sagte der britische Verkehrsminister Mark Harper. Er wollte ebenso an Bord sein wie Virgin-Gründer Richard Branson und der Chef von Virgin Atlantic, Shai Weiss.

Die britische Regierung hat das Vorhaben mit einer Million Pfund (1,15 Millionen Euro) unterstützt. Vorab hatte die britische Flugaufsichtsbehörde mehrere Tests durchgeführt. Großbritannien will bis 2025 insgesamt fünf SAF-Werke bauen.

Erster SAF-betriebener Flug bereits durchgeführt

Vor kurzem hatte das US-Unternehmen Gulfstream Aerospace den nach eigenen Angaben ersten vollständig SAF-betriebenen Transatlantikflug eines Businessjets durchgeführt.

Die Initiative Aviation Environment Federation kritisierte eine Aussage von Verkehrsminister Harper, die Technologie werde „Fliegen ohne Schuldgefühle Wirklichkeit werden lassen“, als schlechten Witz.

SAF mache weltweit rund 0,1 Prozent des Flugtreibstoffs aus, und es werde schwer sein, den Anteil auf eine nachhaltige Größenordnung zu steigern. (dpa)