Hände weg vom Lenkrad BMW-Fahrer können bald während der Fahrt Videos gucken

Der BMW-Konzern will nun auch in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos einsteigen. „Wir haben vom Kraftfahrt-Bundesamt die Zulassung, in Deutschland automatisiertes Fahren der Stufe 3 anzubieten“, sagt Nicolai Martin, Bereichsleiter automatisiertes Fahren, dem Handelsblatt. „Das System wird noch in diesem Jahr in der Siebener-Reihe eingeführt.“