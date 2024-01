Streik der Lokführer ab Mittwoch Notfahrplan der Bahn soll im Laufe des Tages abrufbar sein

Der eingeschränkte Notfahrplan der Deutschen Bahn für die anstehenden Streiktage auf der Schiene soll im Laufe des Dienstags abrufbar sein. „Wir sind gerade dabei, den Notfahrplan in alle unsere Auskunftssysteme einzupflegen, sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr“, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen.

„Das wird auch wie im vergangenen Fall des Streiks für die Fahrgäste wichtiger und zuverlässiger sein, sich vorher zu informieren.“

Zum Umfang des stark ausgedünnten Fahrplans wurde zunächst nichts bekannt. Bei den vorigen Arbeitskämpfen fielen rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr aus. Im Regionalverkehr gab es ebenfalls erhebliche Einschränkungen, die je nach Region unterschiedlich stark ausfielen.

Zahl der Lokführer steigt seit 15 Jahren an Die Zahl der Lokführer in Deutschland steigt einem Medienbericht zufolge seit 15 Jahren an. Das geht einem Bericht der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagsausgabe) aus einer Auflistung der Allianz pro Schiene hervor. Zur Jahresmitte 2023 waren laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit im Bereich „Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr“ rechnerisch 38.390 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wie die Zeitung schreibt. Im Jahr 2019 etwa lag die Zahl demnach noch bei 33.620 Menschen. „Es ist keinesfalls so, dass sich immer weniger Menschen für den Lokführer-Beruf interessieren, im Gegenteil“, sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. „Jedes Jahr kommen unterm Strich mehr als 1000 neue Lokführerinnen und Lokführer dazu.“ Der Bedarf wachse immer weiter. „Durch verkürzte Arbeitszeiten würde sich der Bedarf an Fachkräften nochmal vergrößern und schneller steigen, als es der Arbeitsmarkt aktuell hergibt“, sagte Flege mit Blick auf entsprechende Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL im laufenden Tarifstreit mit der Deutschen Bahn.

Die Lokführergewerkschaft GDL will im Tarifstreit mit der Bahn ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für rund sechs Tage per Streik weite Teile des Personenverkehrs auf der Schiene lahmlegen. Im Güterverkehr soll der Ausstand bereits am Dienstagabend beginnen.

Die Bahn rief die Gewerkschaft erneut dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Es ist jetzt an der Zeit, zusammenzukommen, zu verhandeln, Kompromisse zu finden“, sagte die Sprecherin. „Wir sind bereit, zu jeder Zeit an jedem Ort zu Verhandlungen und zu Gesprächen zusammen gekommen.“

Bahnstreik stellt auch Industrie vor Probleme

Nicht nur Fahrgäste, auch die deutsche Industrie muss sich aufgrund des Lokführerstreiks ab Dienstagabend auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Insbesondere Branchen mit hohem Schienengüter-Anteil müssen umdisponieren. „Der angekündigte sechstägige Bahnstreik belastet die Transportlogistik in Deutschland und Europa und damit auch Unternehmen der deutschen Automobilindustrie“, teilte etwa der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf Anfrage mit.

Zwar reagierten die Unternehmen und stellten, wo möglich, Liefer- und Logistikketten um. „Allerdings ist eine kurzfristige Verlagerung von der Schiene auf die Straße außerordentlich schwierig“, hieß es. Schon in den vergangenen Jahren hätten viele Unternehmen in der Branche ihre Transporte auf die Straße verlagert. „Dadurch sind dies bezügliche Potenziale weitestgehend ausgeschöpft.“ Mit der Bahn würden vor allem Fertigfahrzeuge transportiert, teilte der VDA weiter mit.

Ob nun der eine oder andere Käufer länger auf sein Neufahrzeug warten muss, bleibt aber abzuwarten. Ob ein sechstägiger Streik dafür schon lange genug dauert, ist fraglich.

Auch für die Chemieindustrie bedeutet der Ausstand gleichwohl eine große Herausforderung, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) auf Anfrage mitteilte. „Mit ihren Kunden und Logistikdienstleistern haben die Unternehmen umgehend flexible Lösungen entwickelt“, hieß es. „Diese können die Einschränkungen und Verzögerungen in der Bahnlogistik aber nur teilweise kompensieren.“(dpa)