Verkehrsminister Wissing im Interview „Von flächendeckend Tempo 30 halte ich nichts“

Herr Wissing, was für ein Auto fahren Sie eigentlich privat?

Es ist ein E-Auto. Ich habe gerade gewechselt. Vorher hatte ich einen Hybrid, aber den bin ich auch überwiegend elektrisch gefahren.

Und das neue E-Auto nehmen Sie dann auch für die Fahrt in den Urlaub?

Noch nicht. Meine Frau hat einen Benziner. Für die Fahrt in den Urlaub nehmen wir den. Wir verbringen den Sommerurlaub in der Provence. Dort braucht man in den sehr ländlichen Gebieten ein Auto, es gibt dort bislang nur wenige Lademöglichkeiten für E-Autos. Aber das wird sich auch dort hoffentlich bald ändern.

Zur Person © Tagesspiegel/Nassim Rad/Nassim Rad Volker Wissing, 53, ist seit Dezember 2021 Bundesminister für Digitales und Verkehr. Der Jurist kommt aus Rheinland-Pfalz. Er stammt aus einer calvinistischen Familie, spielt Orgel und ist auf einem Weingut aufgewachsen. Seit 1998 ist er FDP-Mitglied. 2016 verhandelte er in Rheinland-Pfalz die erste rot-gelb-grüne Koalition in einem deutschen Flächenland. In der Ampel im Bund gibt es zwischen dem Verkehrsminister und den Grünen häufig Streit. Beim Thema Klima steht er unter Druck. Am Ende wird Wissing statt der vereinbarten Stunde anderthalb sprechen. Er will sich erklären.

Könnten Sie sich vorstellen, ganz aufs Auto zu verzichten?

Nein, ich wohne in Rheinland-Pfalz auf dem Land. Ich bin viel unterwegs. Ohne Auto geht das nicht. Aber wenn ich hier in Berlin bin, brauche ich privat kein Auto.

Der „Spiegel“ schrieb jüngst: „Die einen verteufeln den Pkw als Dreckschleuder, die anderen stilisieren ihn zur Ikone der Freiheit.“ Warum wird die Debatte um das Auto hierzulande so erbittert geführt?

Die Debatte, die um das Auto entbrannt ist, spiegelt einen Stadt-Land-Konflikt wider. Menschen in der Stadt, die ein sehr dichtes ÖPNV-Angebot haben und zugleich sehr viel Autoverkehr auf engem Raum, sehen das Auto anders als die Leute auf dem Land. Für die ist das Auto ein notwendiger Bestandteil der Alltagsmobilität, der nicht wegzudenken ist.

Die Berliner Friedrichstraße ist teilweise für den Autoverkehr gesperrt. © imago/Bernd Friedel

Es ist nicht nur ein Stadt-Land-Konflikt. In Berlin erhitzte die Sperrung der Friedrichstraße die Gemüter.

Das Auto ist attraktiv, weil es Privatsphäre, einen umschlossenen Raum bietet und flexibel ist. Natürlich braucht es zum Beispiel dort, wo die Lärmbelastung zu groß ist, Regeln: Geschwindigkeitsbeschränkung oder Verkehrsberuhigung. Überall dort, wo übertrieben oder schlecht reguliert wird, sanktionieren das die Wählerinnen und Wähler, so zuletzt in Berlin.

Über 500 Städte wünschen sich Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten, Tempo 50 wollen sie als Ausnahme festlegen. Warum geben Sie den Städten im Straßenverkehrsrecht diese Möglichkeit nicht? Sie plädieren doch immer für Freiheit.

In den Städten gibt es nicht nur innerstädtischen Verkehr, sondern auch Durchgangsverkehr. Da sind nicht nur die Interessen der Bewohner der Stadt betroffen, sondern auch derjenigen, die durchfahren müssen. Diese verschiedenen Interessen müssen alle berücksichtigt und abgewogen werden. Wir haben bereits viele Möglichkeiten geschaffen, Tempo 30 auf bestimmten Strecken und in bestimmen Zonen leichter einzuführen. Und wir sind im Gespräch, wie man die Möglichkeiten der Kommunen erweitern kann, aber von flächendeckend Tempo 30 halte ich nichts.

Die FDP hat sich dem Kampf für die E-Fuels verschrieben: jene synthetischen Kraftstoffe aus Wasser und CO₂, mit denen weiterhin Verbrennungsmotoren betrieben werden können. Doch viele Experten erwarten, dass E-Fuels zu teuer sind und es nicht genug davon geben wird. Geht es hier vor allem um den symbolischen Wert dieser Technologie?

Es geht um die Frage, ob wir technologieoffen sind, um die Transformation zu bewältigen, oder ob wir jetzt, wo die Transformation noch lange nicht abgeschlossen ist, bereits Technologien ausschließen, deren Zukunftspotenzial wir heute noch gar nicht kennen. Deswegen habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass es kein Verbot der Nutzung synthetischer Kraftstoffe im Verbrennungsmotor gibt. Heute weiß auch keiner, unter welchen Bedingungen, zu welchem Preis, diese Kraftstoffe in Zukunft angeboten werden.

Es ist ja auch nachvollziehbar, dass die Menschen, die in Deutschland leben, ein gesundes Gespür dafür haben, welche Industrieprodukte unser Land stark und wohlhabend gemacht haben. Volker Wissing

Wird das Verbrenner-Aus vor allem deshalb so emotional diskutiert, weil die Technologie stellvertretend für das deutsche Wirtschaftsmodell steht, das dem Verbrennungsmotor seinen Erfolg verdankt?

Mit Sicherheit spielt das eine Rolle. Es ist ja auch nachvollziehbar, dass die Menschen, die in Deutschland leben, ein gesundes Gespür dafür haben, welche Industrieprodukte unser Land stark und wohlhabend gemacht haben.

In Shanghai findet gerade die internationale Automesse statt. © dpa/-

Die Automesse in Shanghai zeigt gerade, wie rasant sich E-Autos im wichtigsten Automarkt der Welt durchsetzen. Von E-Fuels spricht in China niemand.

Technologieoffenheit schadet nie. Sie bedeutet mehr Wettbewerb und damit bessere Ergebnisse zu attraktiveren Preisen. Im Augenblick sind E-Autos noch sehr teuer. Sie haben deutlich höhere Preise als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Wenn wir auf den Einheitsantrieb setzen und am Ende eine Knappheit an Batteriezellen haben, dann können die Bürgerinnen und Bürger nur diese eine Technologie wählen. Es ist auch eine soziale Frage, dass jedem, der auf individuelle Mobilität angewiesen ist, ein bezahlbares Angebot gemacht wird.

Am Ende wird es aber keinen Verbrenner-Golf mit E-Fuels geben, sondern wenn überhaupt Porsches und Lamborghinis. Ist das nicht vor allem ein teures Elitenprojekt?

Nein. Der Preis für E-Fuels wird davon abhängen, wie viel solcher Kraftstoffe produziert werden. Wir müssen ohnehin die Produktionskapazitäten hochfahren, weil wir für die Bestandsflotte, die Seeschifffahrt und den Flugverkehr solche Kraftstoffe brauchen. Unser Ziel ist, dass bis 2035 nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Den Weg dahin muss man nicht vorgeben. Das soll der Markt entscheiden. Wenn sich E-Fuels-only-Fahrzeuge lohnen, werden sie auch hergestellt.

Klimaschutzexperten sagen, dass es trotz allem nötig sein wird, die Menge der PKW in Deutschland zu halbieren. Müsste man nicht zumindest in der Stadt für eine Abkehr vom privaten Auto sorgen – etwa indem man Parken teurer macht?

Mein Ziel ist es nicht, den Menschen das Leben teurer und schwerer zu machen. Mein Ziel ist es, Mobilität klimaneutral zu machen. Ich will niemanden umerziehen, sondern den Menschen das bieten, was sie wollen – ohne dabei die Interessen anderer oder künftiger Generationen zu verletzen. Deswegen bin ich ein liberaler Politiker.

Mein Ziel ist es nicht, den Menschen das Leben teurer und schwerer zu machen. Volker Wissing

Ist es nicht vielmehr die Angst vor dem Unmut der Wähler, die Sie so handeln lässt?

Mein Handlungsantrieb ist der Respekt vor den Menschen. Mobilität ist enorm wichtig. Ich sehe Menschen im ländlichen Raum, die im hohen Alter eigentlich noch fit sind, aber vielleicht Gehbeschwerden haben. Wenn die sich dann mit Gehhilfen zu ihrem Auto begeben und einkaufen fahren können, freut mich das. Das Auto sichert vielen Menschen Selbstbestimmung im Alter.

Aber auch die Menschen auf dem Land kann man zumindest dazu motivieren, nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren, sondern es an der S-Bahn oder Bahn stehen zu lassen.

Ja, klar. Unter anderem deshalb führen wir jetzt das Deutschlandticket für 49 Euro ein. Da sagen viele, dass davon nur Städter was haben. Im Gegenteil! Das ist besonders für die Leute auf dem Land interessant. Die müssen nämlich jetzt kein teures Tagesticket für neun Euro mehr kaufen, wenn sie mal in die Stadt wollen. Das Deutschlandticket vereinfacht den Zugang der Landbevölkerung zur Stadt, weil sie überall den ÖPNV nutzen können. Dann muss es aber auch die Parkmöglichkeiten an den S-Bahnhöfen geben.

Das Deutschlandticket. © picture alliance / pressefoto_korb/Micha Korb

Befürchten Sie, dass der Erfolg des 49-Euro-Tickets und jetzt auch des Deutschlandtickets am Ende nicht der FDP angerechnet wird, weil die sich so stark als Autofahrer-Partei positioniert?

Das Ticket ist ja auch attraktiv für Autofahrerinnen und Autofahrer. Es ist eine Einladung, unterschiedliche Verkehre miteinander zu kombinieren, also Auto, Bus und Bahn, auch das Fahrrad. Der multimodale Verkehr ist die Zukunft. Da lässt sich übrigens massiv CO₂ einsparen. Ein Beispiel aus meiner Heimat: Eine Chemikerin, die in der Westpfalz wohnt und zu BASF pendelt. Die fährt üblicherweise mit dem Auto, weil es mit Bus und Bahn unflexibel ist und zu lange dauert. Jetzt kann sie aber mit dem Auto zum Beispiel 30 Kilometer nach Kaiserslautern fahren und von dort kostengünstig 60 Kilometer mit dem Zug zur Arbeitsstelle.

An Ihrem Einsatz für den Klimaschutz gibt es trotzdem Zweifel. Zuletzt haben Sie Schlagzeilen gemacht, weil Sie beim Klimaschutz die Sektorziele für den Bereich Verkehr nicht einhalten und kein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen wollen.

Wir haben im Koalitionsausschluss einen CO₂-Preis von 200 Euro pro Tonne für Diesel-LKW, Milliarden Euro extra für die Bahn und viele weitere Maßnahmen beschlossen. Daraus könnte ich jederzeit auch noch einmal ein Sofortprogramm vorlegen. Das ist kein Problem. Wir arbeiten so oder so mit Hochdruck weiter an Klimaschutzmaßnahmen. Ich unterstütze, dass wir gemeinsam als Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ein großes Klimaschutzprogramm machen. Mein Ziel ist ein Klimaschutzgesetz, das es uns ermöglicht, bis 2045 unsere Klimaziele zu erreichen. Dabei ist es sinnvoll, die Sektorziele für einzelne Bereiche aufzugeben, so wie wir es in der Ampel vereinbart haben.

Warum?

Deutschland hat im vergangenen Jahr in der Summe seine Klimaschutzziele erreicht. Wenn wir jetzt trotzdem über Nacht einschränkende oder teure Maßnahmen im Mobilitätsbereich beschließen würden, wäre das schwer vermittelbar.

Der Expertenrat der Bundesregierung erwartet, dass Deutschland sein Klimaziel für 2030 verfehlen wird. Vor allem der Verkehr verringert seine Emissionen zu wenig. Was wollen Sie tun?

Diese Lücke müssen und wollen wir schließen. Unser gemeinsames Anliegen ist, die Klimaziele übergreifend für alle Sektoren zu erreichen. Dazu wird der Verkehr seinen Beitrag leisten. Im Koalitionsausschuss haben wir uns bereits auf weitere Maßnahmen geeinigt. Für das Klimaschutzgesetz, das jetzt geändert werden muss, und das übergreifende Klimaschutzprogramm ist der Klimaschutzminister zuständig, und die Fachminister arbeiten selbstverständlich zu. Wir sind da schon lange dran und haben bereits viel vorgelegt und umgesetzt. Bis 2030 müssen die Bürgerinnen und Bürger im Verkehrsbereich noch insgesamt 270 Millionen Tonnen CO₂einsparen. Wir wollen, dass unsere Gesellschaft dieses Zwischenziel erreicht.

Bis 2030 müssen die Bürgerinnen und Bürger im Verkehrsbereich noch insgesamt 270 Millionen Tonnen CO₂einsparen, sagt Wissing. © dpa/Marijan Murat

Momentan sieht es aber nicht danach aus. Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass Sie 175 Millionen Tonnen zu wenig einsparen.

Unsere Experten sagen etwas anderes. Aber wie dem auch sei, wir führen jetzt neben vielen weiteren Maßnahmen zusätzlich einen CO₂-Aufschlag bei der LKW-Maut ein. Der schöpft mit 200 Euro pro Tonne CO₂ den europarechtlich zulässigen Rahmen vollständig aus. Das wird einen doppelten Effekt haben. Wir setzen bei den Speditionen einen marktwirtschaftlichen Anreiz, den Diesel durch einen CO₂-freien Antrieb zu ersetzen. Und die beträchtlichen Mehreinnahmen ermöglichen uns Investitionen in die Schiene, was dort zusätzliche Kapazitäten schafft und Verkehrsverlagerungen ermöglicht. Das Bild, ich würde mich beharrlich weigern, die Klimaziele einzuhalten, ist abwegig. Selbstverständlich beachte ich Gesetze.

Das Bild, ich würde mich beharrlich weigern, die Klimaziele einzuhalten, ist abwegig. Selbstverständlich beachte ich Gesetze. Volker Wissing

Was muss denn passieren, um diese zunehmende Polarisierung in Deutschland zwischen PKW und Lastenrad, zwischen FDP und Grünen, zu überwinden?

Indem man an konkreten Lösungen für die Probleme arbeitet. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, über das ich mich ärgere. Eines der klimapolitischen Ziele ist, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Deswegen wird immer von mir verlangt, dazu müsse man einfach nur etliche Schienenkilometer zusätzlich bauen. Dabei ist die Zahl der Schienenkilometer gar nicht das Hauptproblem. Das große Problem ist die marode Infrastruktur und daraus resultierend die vielen Baustellen, die den Schienenverkehr auf den vorhandenen Strecken unfassbar einschränken.

Wissing nimmt sich ein Blatt Papier und zeichnet einen Trichter darauf. Unten, wo der Trichter bereits eng ist, malt er noch zusätzliche Beulen rein. Das sollen die Baustellen sein. Wissing zeichnet einzelne Tropfen, die noch unten aus dem Trichter kommen.

Und dann sagen die Umweltverbände: Ist doch ganz logisch, man muss oben den Trichter breiter machen! Also mehr Schiene bauen. Aber das löst das Problem beim Durchfluss nicht. Wir müssen vor allem die Baustellen entfernen. Das machen wir beispielsweise auf der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt – und danach schrittweise im gesamten Kernnetz. Diese Hauptkorridore sperren wir einmal komplett und sanieren sie in fünf Monaten. Dann braucht es dort viele Jahre lang überhaupt keine Baustellen. Das wird im gesamten Netz deutliche Verbesserungen bringen! Den Netzausbau machen wir zusätzlich. Das alles wird in der Öffentlichkeit noch nicht ausreichend gesehen.

Wissing ist seit 2021 Bundminister für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). © Tagesspiegel/Nassim Rad/Nassim Rad

Liegt die Fehlwahrnehmung nicht auch daran, dass bei Ihrem Kampf fürs Auto untergeht, dass Sie auch eine Leidenschaft für die Schiene haben?

Ich habe eine Leidenschaft für die Lösung von Problemen. Und ich finde, dass die Politik nah an den Bedürfnissen der Menschen sein muss. Die meisten Menschen wollen beides: mit dem Auto und mit der Bahn fahren. Neulich hat mich bei mir auf dem Land eine Frau im Baumarkt angesprochen und mir erklärt, wie schrecklich sie das Auto findet. Auf meine Frage hin stellte sich raus, dass sie selbst mit dem Auto da war.

Glauben Sie denn, das 1,5-Grad-Ziel lässt sich ohne individuelle Einschränkungen erreichen?

Ich bin überzeugt, dass Menschen Unfreiheit nicht als Bereicherung empfinden. Manche glauben, dass es ein Erfolgsmodell wäre, den Leuten Verzicht, Einschränkung und Sanktionen anzubieten. Meine Überzeugung ist: Das werden die Menschen nur kurze Zeit tolerieren. Alles, was wir im Bereich des Klimaschutzes machen, müssen wir dauerhaft machen und dabei den Zusammenhalt der Gesellschaft sichern. Das ist entscheidend für die Demokratie.

Ich bin überzeugt, dass Menschen Unfreiheit nicht als Bereicherung empfinden. Volker Wissing

Inwiefern?

In der Energiekrise beispielsweise haben wir Menschen unterstützt, die nicht einfach mal 2000 Euro im Jahr mehr bezahlen können fürs Heizen. Genauso müssen wir bei der Transformation darauf achten, dass wir niemanden überfordern. Und diese Überforderung wird es geben, wenn die Menschen auf ihren Urlaub verzichten müssen, weil die Fahrt zum Arbeitsplatz so teuer geworden ist, dass keine Ersparnisse mehr übrig bleiben. Das ist kein attraktives Angebot. Wer arbeitet, muss auch Urlaub machen können. Genau darüber habe ich auch mit der Frau aus dem Baumarkt gesprochen.

Haben Sie sie überzeugt?

Ich habe ihr auch das Beispiel der Familie aus der Westpfalz genannt: Sie Chemikerin bei der BASF und er Pflegekraft im Krankenhaus Zweibrücken. Die beiden sind auf ein Auto angewiesen und unsere Gesellschaft auf sie als Fachkräfte. Denen kann man nicht sagen, sie dürfen nur noch ein Auto haben. Die Frau im Baumarkt meinte, ich interessiere mich nicht für solche Leute. Das fand ich ungeheuerlich! Das sind nämlich genau die Menschen, deren Sorgen mich umtreiben. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist das Wichtigste, was wir in der Demokratie leisten müssen.

Und dafür ist das Auto wichtig?

Wer sich abgehängt fühlt, wählt am Ende womöglich extremistische Parteien. Das Risiko, dass sich die Gesellschaft in diesem gigantischen Transformationsprozess spaltet, ist nicht gering. Da ist es nicht hilfreich, wenn einige nur auf den Klimaschutz blicken, ohne sich mit den Konsequenzen für den Alltag der Menschen zu befassen. Als Regierung müssen wir alles im Blick haben und im Zweifel Brücken bauen.