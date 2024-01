„WirFahrenZusammen“ Fridays for Future und Verdi planen Aktionstag am 1. März

Die Umweltorganisation „Fridays for Future“ ruft mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für den 1. März zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Unter dem Motto „WirFahrenZusammen“ schließen sich Beschäftigte des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), Gewerkschaft und Umweltaktivisten zusammen, um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Investitionen in den ÖPNV durchzusetzen, wie „Fridays for Future“ am Mittwoch in Kiel mitteilte.

„Wir alle wollen pünktlich und sicher zur Arbeit, zum Amt oder in die Schule kommen. Wie soll das gehen, wenn auf dem Land kein Bus mehr fährt?“, erklärte Darya Sotoodeh von „Fridays for Future“.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke ergänzte, das Umsetzen der Klimaziele sei ohne Verkehrswende und Stärkung des ÖPNV nicht möglich. Seine Gewerkschaft und Umweltaktivisten kämpften deshalb für eine soziale Ausgestaltung von Klimaschutz und Strukturwandel durch Tarifverträge und starke Betriebsräte. (epd)