Christopher Rother ist ein erfahrener Anwalt. Er war Managing Partner der US-Kanzlei Hausfeld, die zusammen mit dem Rechtsdienstleister Myright Zehntausende VW-Kunden im Dieselstreit vertritt. Jetzt hat Rother ein neues Aufgabengebiet: Er führt keine Prozesse mehr, er finanziert sie. Der Jurist ist Geschäftsführer des jungen, deutschen Prozessfinanzierers Profin. Und der will derzeit vor allem mit einem Geld verdienen: Klagen gegen VW.

Seit Monaten besuchen Rother und sein Team Anwälte in der ganzen Republik, um sie und ihre Mandanten zu werben. Ihr Versprechen: Wer heute klagt, hat in spätestens zwölf Monaten sein Geld zurück.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Im Blick hat Rother vor allem die 430.000 Menschen, die sich der Musterfeststellungsklage (MFK) des Bundesverbands der Verbraucherzentralen angeschlossen haben. Die Verbraucherschützer wollen gerichtlich feststellen lassen, dass VW seine Kunden mit dem Einbau der Manipulationssoftware in den Diesel-Motor EA189 vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat und dass den Verbrauchern dadurch ein Schaden entstanden ist.

Die Anklageschriften gegen VW füllen reihenweise Aktenordner. Foto: imago images / photothek

Ihren Hauptantrag – das Gericht soll auch gleich feststellen, dass die Kunden einen Schadensersatzanspruch haben –, haben die Richter am zuständigen Oberlandesgericht Braunschweig schon vor Prozessbeginn abgebügelt. Die MFK, so teilten sie vorab mit, diene dazu, Tatsachen festzustellen, keine Rechtsansprüche.

Bis Ende September müssen Dieselfahrer sich entscheiden

Am 30. September findet die erste Verhandlung zur Musterfeststellungsklage statt. Das Datum ist wichtig: Wer will, kann sich noch bis zum 29. September an der Klage beteiligen. Dazu muss man sich in das Klageregister beim Bundesjustizamt eintragen. Aber auch für diejenigen, die sich bereits angemeldet haben, jetzt aber lieber auf eigene Faust klagen wollen, drängt die Zeit. Sie können noch bis zum 30. September austreten. Danach geht das nicht mehr.

Je näher der Termin rückt, desto intensiver rühren Anwälte und Prozessfinanzierer die Werbetrommel dafür, selbst zu klagen. Zu ihnen gehört der Berliner Rechtsanwalt Timo Gansel, dessen Kanzlei rund 20000 Kunden verschiedener Autohersteller vertritt. Die MFK ist ein „Milliardengrab für Ansprüche“, sagt er. „Die Frustration der Leute wird groß sein“, warnt auch Prozessfinanzierer Rother.

Christopher Rother (Mitte) 2017 als er noch für die US-Kanzlei Hausfeld die Betroffenen im Dieselskandal vertrat. Foto: dpa

Die Musterklage könnte sich über Jahre hinziehen. Erst das Oberlandesgericht, dann der Bundesgerichtshof, und dann geht die Sache vielleicht noch mal nach Braunschweig zurück. Da das Musterverfahren nur dazu dient, grundsätzliche Fragen zu klären, muss anschließend noch jeder Betroffene seinen individuellen Schaden selbst einklagen. Insgesamt könne das zehn Jahre dauern, warnt Gansel und sagt: „Die Kunden müssen damit rechnen, dass am Ende des Verfahrens nur ein leerer Geldbeutel bleibt.“ Selbst, wenn man gewinnt. VW-Dieselbesitzer können zwar verlangen, dass sie den Kaufpreis zurückbekommen plus Zinsen, für die gefahrenen Kilometer müssen sie jedoch eine Nutzungsentschädigung zahlen, die den Anspruch auffressen könnte. Jedes Jahr, in dem man länger prozessiert, erhöht die Zahl der gefahrenen Kilometer und reduziert den Schadensersatz. „Nach vier Jahren Prozessdauer ist der Schadensersatz aufgezehrt“, kritisiert Rother.

Die Prozessfinanzierer verdienen bei erfolgreicher Klage mit

Statt jahrelang in der Musterfeststellungsklage zu verharren, sollen Kunden daher selber klagen. Die Erfolgsaussichten sind gut, sagt Gansel. 90 Prozent der Fälle würden gewonnen. Eine sichere Sache dank der gut gefüllten Datenbanken der Anwälte und Prozessfinanzierer, in die alle Infos zu Urteilen und Vergleichen eingehen. „Wir wissen vorher, was hinterher herauskommt“, erklärt Rother. Deshalb würden sich seine angloamerikanischen Investoren auf das Massengeschäft einlassen.

Prozessfinanzierer übernehmen alle Kosten, kassieren dafür bei Erfolg zwischen 20 und 35 Prozent. Profin ist nicht der einzige Player, auch die britische Firma Therium ist im Spiel. Sie kooperiert mit Gansel.

„Viele Kanzleien stürzen sich jetzt auf die Musterfeststellungsklage“, sagt Ralph Sauer. Er gehört zu den Anwälten, die den Prozess in Braunschweig führen. Seine Kanzlei Dr. Stoll& Sauer ist eine der größten in Deutschland, wenn es um Klagen von VW-Kunden geht. In einem gibt Sauer seinen Berufskollegen Recht: „Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, soll auf eigene Faust klagen“, rät er. Man kann selbst über Vergleiche entscheiden, kommt früher zu seinem Geld.

Es könnte auch schneller gehen, als die Kritiker sagen

Die Kritik an der MFK hält er aber für überzogen. Sauer hält es für möglich, dass das Musterverfahren schon im nächsten Jahr beim Bundesgerichtshof landet. Und auch die Frage der Nutzungsentschädigung sei so lange ungeklärt, wie sie nicht vom höchsten deutschen Gericht entschieden ist. Dass nach Abschluss des Musterprozesses jeder Kunden noch einmal selbst klagen muss, hält Sauer ebenfalls für offen. „Ein Vergleich wäre für VW viel billiger.“

Hinzu kommt: Auch die Strategie von VW könnte sich ändern. Denn bisher versuchen die Wolfsburger, für sie negative Urteile zu vermeiden, indem sie Vergleiche schließen. Das Ziel: Nachahmer abzuschrecken. Doch im nächsten Jahr dürften die meisten Ansprüche von VW-Dieselbesitzern mit EA189-Motoren verjährt sein, wenn sie nicht noch in diesem Jahr klagen oder sich der Musterfeststellungsklage anschließen. Für VW heißt das: Das Nachahmerrisiko sinkt.

Mehr zum Thema Die Klage der Nation Dieser Mann will Volkswagen bezwingen

Übrigens rät jetzt auch Myright seinen Kunden dazu, sich in das Klageregister einzutragen. „Wir sind weiterhin der Meinung, dass die MFK ein unbefriedigendes Instrument ist“, heißt es in einem Schreiben an einen Golffahrer. „Wir weisen jedoch darauf hin, dass VW die Gültigkeit unserer Abtretungsvereinbarung (für die Sammelklage) anfechtet. Sollte VW damit erfolgreich sein, womit wir nicht rechnen, wären Ihre Schadensansprüche verjährt.“ Dem könne man vorsorglich entgegenwirken, indem man sich „zusätzlich“ bei der MFK anmeldet.