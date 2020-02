Bei Aldi wurde schon so manches ehemals eiserne Prinzip aufgehoben. War frische Milche früher noch Mangelware bei dem Discounter, gibt es sie hier inzwischen so alltäglich wie in jedem Supermarkt. Mussten sich die Kunden ihre Ware einst aus den Großhandelskartons unter kaltem Neonlicht förmlich herausklauben, locken die Filialen heute mit Holzdesign und üppigen Obstregalen.

Und bald könnte ein weiteres Merkmal von Aldi der Vergangenheit angehören. Denn Aldi Süd wagt sich bei seinem Biersortiment an Mehrweg-Glasflaschen heran. Wie das Unternehmen mehreren Medien bestätigte gibt es in einigen Filialen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstmals Mehrwegflaschen aus Glas, etwa von Krombacher oder Bitburger. Es handele sich um Pils und Kölsch in den klassischen Kästen mit 20 Halbliter- oder 24 Drittelliterflaschen, wie "WELT" und die "Lebensmittelzeitung" zuerst berichteten.

70 Prozent Mehrwegquote als Ziel

Bisher hatte Aldi komplett auf Dosenbier und PET-Flaschen gesetzt; Einwegflaschen mit 25 Cent Pfand. Auch bei anderen Getränken gibt es bei Aldi bislang kaum Glasflaschen. Kein Wunder, bedeutet Mehrweg doch erheblichen logistischen Aufwand für die Händler. Das Bier aus Plastikflaschen war manch Bier-Connoisseur allerdings durchaus ein Grund, dem Discounter fernzubleiben.

Nun ist jedoch zu vermuten, dass nicht der Geschmack der Kunden, sondern strengere Umweltauflagen Aldi zu diesem Schritt bewogen haben. So sieht das seit Anfang 2019 geltende Verpackungsgesetz eine Mehrwegquote von 70 Prozent als Ziel vor. Noch ist der Getränkehandel davon aber weit entfernt. Laut dem Bundesumweltamt lag der Wert 2017 bei 42 Prozent - Tendenz sogar sinkend.

Der Test von Aldi Süd dürfte damit als Entgegenkommen gewertet werden, um mögliche Sanktionen - die im Gesetz nicht näher definiert sind - zu vermeiden. Tatsächlich ist Bier hier für den Anfang wohl der organisatorisch einfachste Schritt, denn in diesem Segment liegt die Mehrwegquote bei rund 82 Prozent. Ob Aldi Nord sich dem Test anschließt, beantwortete das Unternehmen bislang nicht.

Ist Mehrweg wirklich umweltfreundlicher?

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte Ende vergangenen Jahres ermittelt, dass Mehrwegverpackungen für Getränke zunehmend aus den Regalen verschwinden. Die Verbraucherschützer machten darauf aufmerksam, dass nicht nur die Discounter die gesetzlich geforderte Quote verfehlen, sondern auch höherpreisige Anbieter. So lag der Mehrweg-Anteil Ende 2019 laut vzbv in Edeka-Märkten bei 21 Prozent und bei Rewe bei 35 Prozent. Selbst Bio-Supermärkte kamen nur auf 57 Prozent - weit weniger als es das Gesetz will. Bei Lidl und Aldi notierte der vzbv eine Mehrwegquote von null Prozent.

Mehr zum Thema Lebensmitteleinzelhandel Warum es seit neuestem bei Aldi Konzerttickets gibt

Allerdings weisen Mehrwegsysteme nicht zwangsläufig eine besser Umweltbilanz auf als Einwegsysteme mit Pfand. Laut dem Naturschutzbund Nabu sind Mehrwegsysteme dann vorteilhaft, "wenn die Flaschen vielfach gespült und wiederverwendet werden und die Transportwege gering sind". Ab welcher Lieferentfernung der ökologische Vorteil von Mehrwegflaschen aus PET oder Glas gegenüber PET-Einwegflaschen schwindet, sei schwer zu bestimmen. In einer Studie der Unternehmensberatung PwC für die Deutsche Umwelthilfe wird davon ausgegangen, dass Mehrwegsysteme bis zu einer Transportdistanz von 600 km vorteilhaft sind.