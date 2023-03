„Nie dagewesene Streikbereitschaft“ Verdi ist auf sechswöchigen Ausstand vorbereitet

In der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) bereitet man sich auf einen alle öffentlichen Sektoren umfassenden Streik vor. Nach Tagesspiegel-Informationen gibt es intern einen Streikplan für sechswöchige Arbeitsniederlegungen. Schwerpunkte dabei wären neben Abfall- und Verkehrsbetrieben auch Krankenhäuser.

Aktuelle Verdi-Abfragen unter den Mitgliedern in großen Behörden und öffentlichen Betrieben – auch der kritischen Infrastruktur – hätten ergeben, dass eine „nie dagewesene Streikbereitschaft“ herrsche, wie eine ranghohe Gewerkschafterin sagte.

In der Nacht zu Donnerstag findet die wohl entscheidende Sitzung in den Verhandlungen zwischen den öffentlichen Arbeitgebern und den Gewerkschaften statt – neben dem DGB-Verband Verdi ist das vor allem der Beamtenbund. Viel wird davon abhängen, wie sich Innenministerin Nancy Faeser (SPD) positioniert, die zu dieser dritten Verhandlungsrunde in Potsdam erwartet wird.

Für Tarifrunden im öffentlichen Dienst gilt: Ruft nach dem Scheitern der Gespräche eine der beiden Seiten nach einer Schlichtung, muss diese einberufen werden.

Quorum von 75 Prozent Zustimmung für einen Streik gilt als sicher

Unter Verdi-Funktionären gilt deshalb folgendes Szenario als wahrscheinlich: Sollten sich beide Seiten in Potsdam nicht einigen, die Arbeitgeber dann auf eine Schlichtung bestehen, dürfte dieses Verfahren zwei, maximal drei Wochen in Anspruch nehmen – je nachdem, wer als Schlichter eingesetzt wird.

Scheitert auch dieser Prozess, riefe Verdi noch Mitte April zu einer Urabstimmung unter den Mitgliedern jener Behörden und Betriebe auf, die unter den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) fallen. Das dauert laut Szenario ebenfalls drei Wochen. Das unter Gewerkschaften übliche Quorum von 75 Prozent Zustimmung für einen Streik gilt als sicher. Hunderttausende Angestellte könnten sich dann ab Mitte Mai bundesweit im Ausstand befinden.

Verdi verhandelt für fast 2,5 Millionen Beschäftigte, die unter den TVÖD fallen. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatliches Plus. Zuletzt boten die kommunalen Arbeitgeber fünf Prozent Entgelterhöhung in zwei Schritten und 2.500 Euro steuerfreie Einmalzahlung an.

Schon vor einigen Tagen sprach Verdi-Chef Frank Wernecke auf einer Kundgebung in Köln von einer „extrem hohen Streikbeteiligung“, allein in Nordrhein-Westfalen hätten sich Zehntausende an tagesweisen Ausständen beteiligt. Die Warnstreiks der letzten Wochen führten etwa dazu, dass planbare Behandlungen in vielen Kliniken verschoben werden mussten.

Zur Startseite