Pläne des Konzerns für Europa Meta erwägt offenbar Abo für werbefreies Instagram und Facebook

Die Facebook-Mutter Meta erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Einführung eines Abonnements für die werbefreie Nutzung von Instagram und Facebook in Europa.

Meta wolle in den kommenden Monaten sein SNA-Programm („Subscription No Ads“) für Nutzer in Europa einführen, berichtete das „Wall Street Journal“. Nutzer könnten dann wählen, ob sie Instagram und Facebook kostenlos mit personalisierter Werbung nutzen oder für werbefreie Versionen der Dienste bezahlen wollen.

Als Teil der Abo-Lösung teilte Meta den Regulierungsbehörden dem Bericht zufolge mit, dass es Nutzern auf dem Desktop etwa zehn Euro pro Monat für ein Facebook- oder Instagram-Konto und etwa sechs Euro für jedes weitere verknüpfte Konto berechnen würde.

Auf mobilen Geräten würde der Preis bei etwa 13 Euro pro Monat liegen, da Meta die von den App-Stores von Apple und Google erhobenen Provisionen für In-App-Zahlungen einberechnen würde. (Reuters)