„Schicksalsjahr für die Industrie“ IG Metall drängt auf Kurswechsel der Ampel

Die IG Metall traut der Bundesregierung einen Kurswechsel zu und argumentiert auch mit der Sorge um die Demokratie. „Wir brauchen mutige, starke Investitionen, deshalb brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse“, sagte die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner am Donnerstag in Frankfurt am Mai. Die Regierung müsse ihr „kleinteiliges, teils dogmatisches Agieren aufgeben“, meinte Benner, die seit Oktober die mit 2,14 Millionen Mitgliedern größte deutsche Gewerkschaft führt. „Wir werden die nicht vom Haken lassen.“

In der vergangenen Woche hatte Benner gemeinsam mit den Vorsitzenden der übrigen DGB-Gewerkschaften mehr als fünf Stunden mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diskutiert. Der Verdruss der Gewerkschaften über die Sparpolitik ist groß. „Die Deindustrialisierung findet statt“, meinte Jürgen Kerner, der zweite Vorsitzende der IG Metall, weil die Transformation nicht in Schwung komme und die hohen Energiepreise die energieintensiven Unternehmen überlaste. „Deindustrialisierung gefährdet die Demokratie“, ein subventionierter Brückenstrompreis „bleibt auf der Tagesordnung“, sagte Kerner.

Die Entscheidung darüber, was notwendig ist und was finanziert wird, kann nicht dem Finanzminister überlassen bleiben. Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG Metall

Für die IG Metall ist 2024 „das Schicksalsjahr für die Industrie“. Aufgrund des „Verhakens in Berlin“ plädiert die Gewerkschaft für eine Transformationskommission mit Vertreten der Bundesländer und betroffenen Industrien, um bis Herbst Prioritäten und Rahmenbedingungen zu definieren. Das „Schneckentempo“ der Transformation müsse überwunden werden, Klimaschutz dürfe nicht am Haushalt scheitern, die Schuldenbremse sei zwingend zu reformieren. „Die Entscheidung darüber, was notwendig ist und was finanziert wird, kann nicht dem Finanzminister überlassen bleiben“, meinte Kerner.

Kämpfer für die Demokratie

Zur Geldbeschaffung fordern Gewerkschaften seit langem eine offensive Verteilungspolitik, konkret die Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine höhere Erbschaftsteuer, und warnen vor Einsparungen im Sozialen. Der Sozialstaat habe in den Coronajahren und während der Turbulenzen an den Energiemärkten gezeigt, dass er Krise könne. Ob das auch für die Transformation gelte, sei noch offen. „Wo Menschen mitgestalten können, sind sie Veränderungen gegenüber aufgeschlossen“, plädierte Benner für mehr Mitbestimmung und Tarifbindung.

Gegen den zunehmenden Rechtsextremismus auch in den Betrieben will die IG Metall ihre Vertrauensleute zu „Kämpferinnen und Kämpfer für die Demokratie“ machen. Die in den Unternehmen ehrenamtlich engagierten Gewerkschaftsmitglieder werden dazu in den eigenen Bildungszentren so geschult, dass sie in den Unternehmen gegen rechte Agitation agieren können.

Nach eigenen Angaben hat die IG Metall im vergangenen Jahr 129.348 neue Mitglieder gewonnen, sodass die Gesamtzahl mit 2,14 Millionen trotz demografiebedingter Abgänge halbwegs stabil blieb. Die Beitragseinnahmen mit 620 Millionen Euro einen Spitzenwert. Auch für den Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen meldete die Gewerkschaft für 2023 ein Spitzenergebnis bei den Neuaufnahmen mit mehr als 10.000 erzielt, wozu auch Beschäftigte des Tesla-Werks Grünheide beitrugen. Damit sei zum ersten Mal „seit vielen Jahren“ die Gesamtzahl der Mitglieder bei knapp 145.000 stabil.