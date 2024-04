Schwächephase zum 75. Geburtstag Politik und Sozialpartner feiern das Tarifvertragsgesetz, doch die Bedeutung schrumpft

Mit warmen Worten wird der schwächelnde Jubilar gefeiert. Und wie immer, wenn ein höheres Alter zu würdigen ist, fällt die Rückschau leichter als der Blick nach vorn. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sowie die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi nutzen am 23. April den 75. Geburtstag des Tarifvertragsgesetzes, um die Sozialpartnerschaft als einen Grundpfeiler des deutschen Systems hervorzuheben. Über eine Stärkung des kränkelnden Systems streiten sich derweil die Ampel-Parteien.

Im April 1949 wurde das Tarifvertragsgesetz verabschiedet, einen Monat später folgte mit Artikel 9 Absatz 3 im Grundgesetz die Koalitionsfreiheit. Damit war der Rechtsrahmen gesetzt für die Tarifautonomie. Auf Grundlage des Tarifvertragsgesetzes schließen Gewerkschaften und Arbeitgebern jedes Jahr rund 6000 Tarifverträge.

Für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen ist das Gesetz von herausragender, aber schrumpfender Bedeutung: Nur noch knapp die Hälfte der Beschäftigten fallen unter den Schutz eines Tarifvertrages. Das hochgelobte deutsche Tarifsystem „befindet sich in einer anhaltenden Krise“, konstatiert die Böckler-Stiftung des DGB.

„Das Gesetz war das Ergebnis langer Verhandlungen zwischen der Militär-Administration der Besatzungsmächte, der Arbeitsverwaltung sowie den nach 1945 neu gegründeten Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden“, schreibt das wissenschaftliche Institut der gewerkschaftlichen Böckler-Stiftung (WSI) in einer Studie zum 75. Geburtstag. Eine Gelegenheit, um an tarifpolitische Höhen und Tiefen zu erinnern.

Tarifbindung in Brandenburg

In Brandenburg arbeiten aktuell 47 Prozent aller Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag, das sind 30 Prozent weniger als 1996. Im europäischen Vergleich liegt Brandenburg damit auf ähnlichem Niveau wie Kroatien, Malta oder Zypern. Beschäftigte, die nicht nach Tarif bezahlt werden, verdienen in Brandenburg gut 15 Prozent weniger gegenüber vergleichbaren tarifgebundenen Betrieben. Für den geringeren Lohn müssen Beschäftigte ohne Tarifvertrag zudem durchschnittlich 19 Minuten länger in der Woche arbeiten, hat die Böckler-Stiftung ausgerechnet.