Sparpotenzial „so hoch wie noch nie“ Ein Gasanbieterwechsel lohnt sich zurzeit besonders

Die Preise für Erdgas sinken weiter. Alternative Gasversorger außerhalb der Grundversorger haben die gesunkenen Großhandelspreise in ihre Tarife bereits eingepreist, sodass auch Verbraucher von der Beruhigung an den Märkten profitieren können. Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 ist das Sparpotenzial durch einen Anbieterwechsel zurzeit „so hoch wie noch nie“. Und zwar dann, wenn ein Haushalt bislang einen Vertrag beim örtlichen Grundversorger hatte und von diesem zu einem alternativen Anbieter wechselt.

Am meisten können der Auswertung nach Verbraucher in Thüringen sparen. So zahlt eine Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas im Jahr dort bei einem alternativen Anbieter zurzeit im Schnitt 1887 Euro. In der Grundversorgung hingegen werden aktuell durchschnittlich 3677 Euro pro Jahr fällig. Durch einen Wechsel von der teuren Grundversorgung zu einem alternativen Anbieter spart die Familie im Schnitt 1789 Euro und damit fast 50 Prozent der Gaskosten.

Gaskunden in Berlin können durchschnittlich 653 Euro sparen

Auch in Bayern (durchschnittlich 1671 Euro), Mecklenburg-Vorpommern (durchschnittlich 1606 Euro) und Sachsen (durchschnittlich 1558 Euro) können Verbraucher durch einen Wechsel deutlich Kosten einsparen.

Am geringsten ist das Sparpotenzial hingegen in Bremen und Berlin. Bei einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr spart eine Familie bei einem Wechsel in Bremen im Schnitt 300 Euro, in Berlin 653 Euro.

„Gas war für Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr extrem teuer“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. Nun seien allerdings die Großhandelspreise seit einigen Wochen auf niedrigem Niveau und besonders alternative Anbieter geben dies an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Grundversorger hätten hingegen mit Abstand die höchsten Preise am Markt.

Auch das Vergleichsportal Verivox beobachtet immense Preisunterschiede zwischen Grundversorgern und alternativen Anbietern. „Während vor allem Grundversorger oft sehr langfristig Strom und Gas einkaufen und daher noch immer mit den hohen Preisen der Krise zu kämpfen haben, orientieren sich Versorger bei Neukundentarifen an den aktuell günstigen Marktpreisen”, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. „Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die extremen Preisunterschiede für sich nutzen. Wer jetzt vergleicht und wechselt, sichert sich die günstigen Preise bis in das nächste Jahr“, so Storck.