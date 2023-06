Steigender Energiehunger, wenig Platz Wenn der Solarstrom vom Acker kommt

Die Weinstöcke der spanischen Finca Daramezas reihen sich kilometerlang vor den sanft geschwungenen Hügeln bei Toledo. Das junge Grün von Reben und Feldern leuchtet in der Sonne, die Vögel singen dazu. Ein Idyll, doch eins in akuter Gefahr. Die Höchsttemperatur lag in diesem April im Schnitt bei 31 Grad – drei Grad mehr als in den sechs Jahren zuvor.