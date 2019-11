Filme streamen

80 Prozent des weltweiten Datenverkehrs im Internet fallen laut The Shift Project auf das Streaming von Videos. 2018 seien dadurch ungefähr so viel CO2-Emissionen ausgestoßen worden wie in ganz Spanien. 45 Prozent verursachten dabei die Produzenten, 55 Prozent die Verbraucher. Wer ein nur zehnminütiges Youtube-Video schaut, verbrauche ähnlich viel Energie, als würde man fünf Minuten lang einen elektrischen 2000-Watt-Ofen im Hochbetrieb laufen lassen oder fünf Stunden lang ununterbrochen E-Mails mit angehängten Dateien verschicken. Berichten zufolge könnte Videostreaming dennoch energiesparender sein, als eine DVD zu schauen. Schließlich müsste der Datenträger hergestellt werden und der Zuschauer müsste die DVD zunächst beschaffen, also beispielsweise mit dem Auto zu einer Videothek fahren.

Die Zahl der Videos, die Menschen heute täglich weltweit konsumieren, hat jedoch auch extrem zugenommen. Dabei verbrauchen sie umso mehr Daten, je höher die Videos aufgelöst sind. Dieter Janecek von den Grünen sieht politischen Handlungsbedarf: „Anbieter wie Youtube sollten dazu verpflichtet werden, ihre Filme nicht in der höchstmöglichen, sondern einer niedrigeren Auflösung zu zeigen.“

Die Heizanlage schickt dem Hausbesitzer Nachrichten auf sein Smartphone. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn Foto: dpa-tmn

Smart Home

Die Zahl digital vernetzter Geräte in Freizeit und Haushalt wächst stetig. Bis 2025 könnte es rund 1,7 Milliarden vernetzte Haushaltsgeräte in Europa geben, prognostiziert das Borderstep Institut. „Europaweit kann sich dieser Mehrverbrauch langfristig auf 70 Terawattstunden pro Jahr summieren. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch aller privaten Haushalte Italiens“, heißt es in einer Studie des Instituts von 2018.

An anderer Stelle könnten vernetzte Geräte durchaus zunächst zu Einsparungen beitragen: So regeln zum Beispiel vernetzte Heizkörperthermostate nach Bedarf die Heizung automatisch hoch und runter. Ralph Hintemann vom Borderstep Institut sieht hier ein Einsparpotenzial von 25 bis 30 Prozent. Jedes Jahr könnten in einer Wohnung durch die Optimierung, so seine Schätzung, 2000 Kilowattstunden eingespart werden.

Wenn allerdings Haushaltsgeräte wie vernetzte Wasserkocher oder Waschmaschinen rund um die Uhr empfangsbereit seien, um auf Sprachbefehle und Signale anderer Geräte reagieren zu können, dann lasse das die Stromrechnung schon mal um bis zu 100 Euro im Jahr ansteigen.

Ein bis zwei Watt Strom seien für die Vernetzung eines Geräts jede Stunde nötig. Bei einer vernetzten Glühbirne könnte dies zu der verrückten Situation führen, dass mehr Energie für die Vernetzung einer Lampe anfällt als für das Licht, das sie erzeugt, so Hintemann. Die Einsparungen durch Smart Home amortisieren sich deshalb heute noch meistens. Oder aber sie hielten sich sowieso in Grenzen. „Wenn jemand unterwegs merkt, dass er oder sie den Ofen angelassen hat und ihn dann von unterwegs ausschaltet, ist das natürlich auch aus energetischer Sicht sinnvoll“, sagt Hintemann. „Aber wie häufig passiert das?“

Neben den bislang schon gebrauchten Haushaltsgeräten, kämen bei Smart Home zudem häufig neue Gadgets hinzu, wie vernetzte Alarmanlagen oder Dimmer.

Für die virtuelle Währung Bitcoin sind energieintensive Rechnungen nötig. Foto: REUTERS/Dado Ruvic Foto: REUTERS

Kryptowährung Bitcoin

Mit Hilfe von Kryptowährungen lassen sich Finanztransaktionen über das Blockchain-Prinzip sicher und schnell abwickeln. Die Rechenprozesse, die dafür nötig werden, sind jedoch aufwändig und verbrauchen viel Energie. Wie hoch der Stromverbrauch der Kryptowährung Bitcoin ist, schwankt je nach Schätzung. Mitte Juni dieses Jahres bezifferte ein interdisziplinäres Forschungsteam an der Technischen Universität München den jährlichen Stromverbrauch von Bitcoin für November 2018 auf mindestens 45,8 Terrawattstunden Strom im Jahr.

Jährlich würden dabei rund 22 Megatonnen Kohlendioxid freigesetzt, so die Forscher. Der CO2-Fußabdruck der Kryptowährung gleiche deshalb dem von Hamburg und Las Vegas. Eine täglich aktualisierte Statistik zum Energieverbrauch von Bitcoin liefern Forscher der Universität Cambridge. Laut der aktuellen Schätzung liegt der Jahresverbrauch durch die Rechenprozesse und die anschließenden Transaktionen bei knapp 70,3 Terrawattstunden Strom im Jahr und ist damit bereits größer als der von Kolumbien, Österreich oder der Schweiz.

Für viele ist das Smartphone ein ständiger Begleiter. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Foto: picture alliance/dpa

Smartphone

Um elf Prozent wächst jedes Jahr die Zahl der Smartphones weltweit, so steht es im aktuellen Bericht von The Shift Project. Die Nutzung neuer Features verbraucht zudem ständig mehr Energie. Die Bilanz der Mobilgeräte hat sich in den letzten Jahren kaum gebessert, obwohl sie immer leistungsfähiger sind. Denn gleichzeitig nutzen Verbraucher sie heute viel mehr als früher. Eine Umfrage der Landesmedienanstalten ergab vor Kurzem, dass Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren Videos lieber auf dem Smartphone als auf dem Fernseher schauten.

So ist die Batteriekapazität der Smartphones in den vergangenen fünf Jahren um die Hälfte gewachsen, Nutzer laden ihre Handys deswegen aber nicht seltener auf. Experten bezeichnen das als Rebound-Effekt. Besonders viel Energie verbrauchen Smartphonenutzer, wenn sie unterwegs über das Funknetz Fotos bei Instagram hochladen, E-Mails verschicken oder bei Spotify Musik streamen. Denn anders als bei einer drahtlosen Internetverbindung oder beim Internetzugriff über eine Kabelverbindung müssen die mobilen Daten zunächst an einen Mobilfunkmast gesendet werden, bevor sie ins Internet weitergeleitet werden.

Kritisch ist aus Sicht von Experten zudem, dass viele Nutzer ihre Smartphones in kurzen Zeitabständen durch ein neues Modell ersetzen. So rät das Umweltbundesamt (UBA) zwar dazu, möglichst energieeffiziente Modelle zu erwerben, da jedoch bei der Herstellung der Geräte seltene Erden und sehr viel Strom, viel mehr als bei ihrer Nutzung, zum Einsatz kommen, sei es oft nicht sinnvoll, Geräte durch energieeffizientere, neue Modelle zu ersetzen. Jens Gröger, Forscher vom Öko-Institut, empfiehlt umweltbewussten Verbrauchern deshalb auch, auf Neuanschaffungen zu verzichten. Wer zu einem neuen 4K- oder 8K-Smartphone greift, kann sich sogar sicher sein, seinen Daten- und damit Energieverbrauch zu steigern. Dabei sei die hohe Auflösung gegenüber herkömmlichen Geräten kaum sichtbar, findet Dieter Janecek von den Grünen.

Autonom fahrende Autos benötigen momentan noch viel Energie. Foto: Daniel Naupold/dpa Foto: dpa

Autonom fahrende Autos

Laut aktuellen Berechnungen benötigt ein vollautonom fahrendes Auto heute noch so viel Energie, dass es sich im Massenmarkt kaum realisieren ließe, meint Ralph Hintemann, Forscher am Borderstep Institut. Kameras und Laser sind Energiefresser, für das Kartenmaterial in 3D-Qualität braucht es zudem viele Daten.

Ob weiterentwickelte autonome Fahrzeuge in Zukunft aber dazu beitragen, Energie einzusparen, ist Hintemann zufolge noch kaum absehbar. So könnte man zwar annehmen, es brauche dann weniger Autos, da diese automatisch zu verschiedenen Nutzern fahren könnten. Es könnte jedoch auch sein, dass dann auch mehr Menschen das Auto nutzten, beispielsweise Personen ohne Führerschein. Für Hintemann sind daher die politischen Rahmenbedingungen entscheidend, parallel müssten beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel attraktiv sein.

Die Erwartung, dass Digitalisierung automatisch zu mehr Nachhaltigkeit führe, habe sich in der Vergangenheit oft nicht bestätigt, so Hintemann. Auch vernetzte Autos tragen zunächst einmal zu mehr Datenverkehr und damit einem höheren Stromverbrauch bei. „Ein Connected Car erzeugt heute drei bis fünf Gigabyte Daten pro Sekunde“, sagt Béla Waldhauser, CEO von Telehouse. „Was passiert erst, wenn drei Millionen solcher Autos auf Deutschlands Autobahnen fahren?“