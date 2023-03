„Too big to fail“ Die Rückkehr der Banken-Probleme schreckt die Politik auf

Es war einer der zentralen Vorsätze nach der globalen Finanzkrise: Regierungen und Aufseher wollten verhindern, noch einmal angeschlagene Banken stützen zu müssen, weil diese „too big to fail“ sind – zu bedeutend, um sie pleitegehen zu lassen. Doch die jüngsten Hilfsmaßnahmen für die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA und Credit Suisse in der Schweiz machen deutlich, dass dieses Problem noch immer nicht gelöst ist.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden