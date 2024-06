Tagesspiegel Plus Trotz Warnungen der Bundesregierung : VW-Tochter MAN will an China verkaufen

Die VW-Tochter will ihr Gasturbinen-Geschäft an eine chinesische Firma mit Verbindungen zur Rüstungsindustrie verkaufen. Die Bundesregierung warnt. Das Unternehmen will den Deal trotzdem.