Tui-Chef Sebastian Ebel „Heavy-Metal-Fans sind vorbildliche Gäste“

Herr Ebel, die meisten Menschen haben ihren Sommerurlaub längst gebucht. Sind die besten Angebote weg? Müssen Kurzentschlossene, die jetzt noch verreisen wollen, nehmen, was übrig ist?

Nein, es gibt in allen wichtigen Urlaubsregionen noch gute Angebote. Aber das preisaggressive Last-Minute-Geschäft, das wir aus den Vor-Corona-Zeiten kennen, findet in diesem Jahr nicht statt oder nur sehr eingeschränkt. Unsere Kunden haben früh gebucht. Hinzu kommt, dass die Flugkapazitäten knapp sind. Da gibt es nichts zu verschleudern.