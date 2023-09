USA gegen Google Großer Kartellprozess beginnt – Google droht Eingriff ins Geschäftsmodell

In diesen Wochen stehen bei Google einige Feierlichkeiten an, der Internetriese begeht sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Kartellverfahren dürfte die Stimmung allerdings trüben: Die US-Regierung wirft dem Unternehmen wettbewerbswidriges Verhalten vor. Nach drei Jahren Vorbereitung beginnt am Dienstag vor einem Bezirksgericht in Washington der Prozess.