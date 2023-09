Verkehrsforscherin zur IAA „Es gibt zu wenig E-Fahrzeuge und sie sind zu teuer“

Frau Jipp, am Dienstag startet die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Sie sind Verkehrspsychologin und Co-Vorsitzende des Expertenrats „Klimaschutz in der Mobilität“ der Bundesregierung. Kaufen Sie der Automobilindustrie ab, dass sie den Wandel hin zu mehr Klimaschutz will?

Ja. Insbesondere, wenn man die Messe mit früheren vergleicht. Das Interesse an Klimaschutzthemen ist groß, die konkreten Beiträge der Industrie sind sichtbar. Sie will ihren Beitrag leisten und nach vorne gehen. Teilweise mit Fragezeichen, aber das ist bei so zentralen strategischen Fragen ja auch in Ordnung.

Dann war es von Fridays for Future und anderen Klimaschützern nicht klug, die Einladung des Autoverbands auf die IAA auszuschlagen?

Ich verstehe, dass es da unterschiedliche Interessen gibt. Ich finde es aber immer besser, wenn man miteinander redet und streitet. Wenn man nicht mehr redet, wird es schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden. Es ist wichtig, auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, keine Frage. Wenn Menschen aber in ihrem Alltag massiv behindert werden – etwa von Klima-Aktivisten –, dann löst das eine Reaktion in der Bevölkerung aus, die letztlich dem Ansinnen der Klimaschützer schaden kann.

Zur Person © DLR Meike Jipp, 44, ist Psychologin und beschäftigt sich mit der Analyse, Bewertung und Optimierung von Verkehrssystemen. Seit 2010 arbeitet sie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und forschte unter anderem über die Interaktion von Mensch und Technik bei Fluglotsen. Aktuell ist sie Bereichsvorständin für Verkehr und Energie. Seit Juli 2022 ist Jupp außerdem Co-Vorsitzende des Expertenrats „Klimaschutz in der Mobilität“ der Bundesregierung. Das 20-köpfige Gremium berät das Verkehrsministerium.

Allenthalben klagt die Autoindustrie über die Rahmenbedingungen am Standort Deutschland und verlagert Investitionen. Zugleich fährt die Branche Rekordergebnisse ein. Wie passt das zusammen?

Die Aussagen widersprechen sich nicht wirklich, weil die Industrie nicht ausschließlich auf dem deutschen Markt operiert. Andere Länder bieten mitunter einfach andere gesetzliche Rahmenbedingungen.

Beispiel autonomes Fahren: In San Francisco sehen sie in einer halben Stunde drei bis fünf fahrerlose Taxis auf der Straße. Das passiert so in keiner deutschen Großstadt. In den USA oder in China probiert man die Technik aus, sammelt Daten und lernt daraus. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten.

Aber wollen Sie in Kauf nehmen, dass beim Ausprobieren dieser Technik Unfälle passieren und Menschen zu Schaden kommen?

Wir sollten in Deutschland Fahrzeuge auf die Straße lassen, die ein sehr geringes Risiko haben, Menschen zu gefährden. Um dies sicherzustellen, braucht es Daten. Es sollte aber auch kein Wettbewerb entstehen um möglichst viele Gelegenheiten, Daten zu erheben. Da würden wir nur anderen Ländern hinterherhecheln. Wir sollten uns fragen, wo wir vorne sind, wo wir besser sind als andere. Das sollten wir ausspielen.

Wo sind die deutschen Autobauer denn besser?

Es ist sicher nicht die Daten- und Informationstechnik. Da sehe ich die Stärken eher in den USA. Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure sind gut beim Einbetten von Software in Fahrzeuge und bei ihrer Integration in einen Verkehrskontext. Ich wundere mich übrigens deshalb, warum der kombinierte Verkehr bislang eine so geringe Rolle spielt. Man könnte Päckchen ja auch in leeren Bussen transportieren, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder Wasserstraßen stärker mit Schienenwegen und Straßen kombinieren.

Psychologisch betrachtet wäre es sinnvoller, den Spritpreis zu verteuern. Meike Jipp

Auf der IAA werden chinesische Hersteller mit großem Selbstbewusstsein auftreten. Belebt der Wettbewerb das Geschäft oder droht der deutschen Automobilindustrie ihr Untergang?

Die Herausforderungen sind zahlreich. Es gibt die Antriebswende, wir haben steigende Preise, hohe Energiekosten, strengere Abgasnormen wie Euro 7. Mit höherpreisigen Fahrzeugen im Premiumsegment können die deutschen Autokonzerne Gewinnmargen erzielen, die diese höheren Kosten erträglicher machen. Die Chinesen kommen überwiegend vom anderen Ende des Marktes, den kleineren Fahrzeugen. Aber die Klassen werden sich ohnehin austarieren. Ich mache mir deshalb eher wenig Sorgen um die deutschen Hersteller.

Bezahlbare Elektroautos fertigen also künftig nur noch chinesische Hersteller?

Das wäre ungeschickt. Wir brauchen für den Hochlauf der Elektromobilität in der Tat bezahlbare Fahrzeuge. Und zwar in einer Breite von Fahrzeugkonzepten, wie es sie auch in der Verbrennerwelt gibt. Da gibt es heute leider noch eine Schieflage – zu Ungunsten der deutschen Automarken.

15 Millionen Elektroautos bis 2030: Dieses politische Ziel der Bundesregierung rückt momentan in weite Ferne. Die Nachfrage stockt, nun lässt die Ampel auch noch die Förderung auslaufen. Bremst sie die Entwicklung?

Eigentlich nicht. Unsere Prognosen ergeben zwar auch nicht 15 Millionen, eher zehn bis elf Millionen, aber das Auslaufen der Förderung über Kaufprämien hat durchaus auch seine Berechtigung. Es gab zu viele unschöne Mitnahmeeffekte. Es wurden zum Beispiel zuletzt deutlich mehr geförderte E-Autos nach kurzer Zeit ins Ausland verkauft. Die Kaufprämie war für viele also auch eine Art Geldanlage. Das war aber nicht Sinn und Zweck der Maßnahme.

Reichweitenangst? Noch immer verbreitet in Deutschland, sagt Meike Jipp. © imago/Jochen Tack

Woran hapert es dann bei der Ausweitung der Elektromobilität?

Ich sehe aktuell drei Hemmnisse: Es gibt zu wenig Fahrzeuge, also lange Lieferfristen; sie sind zu teuer; und die Auswahlmöglichkeiten sind zu gering. Hinzu kommt, dass viele noch Angst haben, dass es keine erreichbare Ladesäule geben könnte.

Führt all das nicht dazu, dass das mühsam aufgebaute Vertrauen in die E-Mobilität schon wieder bröckelt?

An der sogenannten Reichweitenangst hat sich nicht wirklich etwas geändert. Die wird man nur los, wenn man selbst praktisch erlebt, dass Elektromobilität funktioniert. Dafür braucht es auch Vorbilder, etwa die Polizei, die elektrisch unterwegs ist. Hier machen wir zu wenige Fortschritte.

Wie sähe eine gute Förderung aus? Den Strom billiger machen und Benzin oder Diesel teurer – wäre das vernünftig und sozial?

Wenn ich Ihnen fünf Euro schenke, freuen Sie sich. Nehme ich Ihnen fünf Euro weg, ärgert Sie das. Und dieser Ärger, das zeigen Studien, ist größer als die Freude. Psychologisch betrachtet wäre es also mit Blick auf den Hochlauf der Elektromobilität sinnvoller, den Spritpreis zu verteuern. Das passiert über die kommenden Jahre hinweg auch – über den CO₂-Preis.

Werden Benzin und Diesel bald teurer? © dpa / dpa/Christoph Schmidt

Die Gefahr ist allerdings: Die Menschen sehen bei Autos nur die Anschaffungskosten, nicht die langfristig laufenden Kosten. Damit das nicht passiert, sollte man mit dem Positiven anfangen und mit dem Negativen nachziehen. Beides wäre gut – zuerst den Strompreis zu senken und dann den Sprit teurer zu machen.

Welche Bilanz würden Sie dem Bundesverkehrsministerium unter Volker Wissing (FDP) zur Hälfte der Legislatur ausstellen?

Wünschenswert wäre, dass wir bei den Sektorzielen zum Klimaschutz schon weiter wären. Schon zu Beginn der Legislatur war allerdings klar, dass das nicht einfach wird. Grundsätzlich muss man anerkennen, dass die Ampel unter ganz anderen politischen Vorzeichen gestartet ist, als sich die Lage heute darstellt.

Ein Beispiel dafür ist die E-Fuels-Debatte. Die FDP unterstützte die synthetischen Kraftstoffe mit dem Argument, dass auch die Pkw-Bestandsflotte nach 2030 klimafreundlich werden müsse, Grüne und Umweltverbände widersprachen vehement und verwiesen stattdessen auf die bisherige Ineffizienz der Technologie. War die Diskussion mit Blick auf die Klimaschutzziele hilfreich?

So wie sie geführt wurde: nein. In der Debatte hat der Faktor Zeit gefehlt. Bis 2030 brauchen wir die Elektromobilität. Für die Phase danach müssen wir einen Weg finden, wie wir die Pkw in der Bestandsflotte, die dann noch fahren werden, dekarbonisieren können. Da können E-Fuels eine Rolle spielen.

In der Öffentlichkeit hat sich jedoch mitunter der Eindruck verfestigt, dass E-Fuels dem Verbrenner eine klimaneutrale Zukunft ermöglichen.

Wenn eine Diskussion darüber entsteht, dass E-Fuels eine Alternative zur batterieelektrischen E-Mobilität seien, ohne den Faktor Zeit zu betrachten, besteht das Risiko, dass sich die Autofahrer zurücklehnen und denken: Es kann alles bleiben, wie es ist. Dabei ist das Feld komplexer.

E-Fuels helfen dem Klimaschutz nur dann, wenn sie mit grünem Strom hergestellt werden. Und davon braucht es für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe deutlich mehr als für die Elektromobilität. Diesen grünen Strom werden wir in der benötigten Menge so schnell aber nicht haben. Deshalb ist es sinnvoll, zunächst die E-Mobilität zu fokussieren. Zwar müssen wir uns auch jetzt schon um E-Fuels kümmern. Aber das ist keine Diskussion für die Gesellschaft, sondern für die Industrie.

Die Ampel will das Klimaschutzgesetz reformieren und die Klimaschutzziele nicht mehr für jeden einzelnen Sektor messen. Es gibt damit bald nur noch ein Gesamtbudget für Emissionen. Fluch oder Segen?

Das lässt sich aktuell noch nicht sagen. Andere Länder, in denen es noch nie Sektorziele gab, haben ebenfalls Schwierigkeiten, ihre Klimaziele zu erreichen. Dort werden Sektorziele jetzt eingeführt. Volkswirtschaftlich kann man argumentieren, dass man die Anstrengungen auf den Sektor fokussieren sollte, wo sich am leichtesten CO₂ einsparen lässt. In Bereichen wie der Stromerzeugung, in denen man nicht das Verhalten von Individuen regeln muss, ist das deutlich leichter. Im Verkehr haben wir die Herausforderung, dass sich das Verhalten der Menschen ändern muss.

Frankreich setzt deshalb beispielsweise darauf, dass Autohersteller in der Werbung Hinweise auf Alternativen wie den ÖPNV geben. Auch gibt es einen Bonus für Autofahrer, die via App Mitfahrende suchen. Sind das Instrumente, die Sie sich auch in Deutschland wünschen?

Das Mobilitätsverhalten des Menschen ist geprägt durch Routinen. Sie haben den Vorteil, dass sie den Menschen entlasten, man muss nicht mehr darüber nachdenken. Der Nachteil: Wenn wir sie verändern wollen, kommen wir nicht umhin, sie uns ins Bewusstsein zu rufen.

Deshalb hilft es, regelmäßig darauf hingewiesen zu werden, dass ein anderes Verkehrs- oder Fortbewegungsmittel besser wäre. So könnte der Nutzer beim Einsteigen ins Auto darauf aufmerksam gemacht werden, dass die geplante Strecke von zwei Kilometern auch zu Fuß machbar ist. Idealerweise würde dann das gute Verhalten gefördert, indem es belohnt wird, beispielsweise mit einem Gratis-Kaffee. Von solchen Ideen brauchen wir mehr.