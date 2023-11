24-Stunden-Bibliothek in Berlin Schwarz-Rot will Modellprojekt für durchgehende Öffnung

Eine Universitätsbibliothek soll rund um die Uhr geöffnet sein: Ein solches Modellprojekt will in Berlin die Schwarz-Rote Koalition umsetzen. Ein entsprechender Antrag wurde von den Koalitionsfraktionen am Donnerstag im Abgeordnetenhaus verabschiedet.

Darin fordern die Abgeordneten den Senat auf, ein entsprechendes Angebot einzurichten, und zwar zum Wintersemester 2024/25. Die Wissenschaftsverwaltung solle dafür bis Ende Juni 2024 ein „Interessenbekundungsverfahren“ einrichten, an dem sich Freie Universität, Humboldt-Universität und Technische Universität/Universität der Künste beteiligen können: also die Einrichtungen mit großen Universitätsbibliotheken.

Eine 24/7-Bibliothek ist seit langem Wunsch der CDU, das Vorhaben ist auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Der CDU-Abgeordnete Adrian Grasse sagte, so könnten Lernzeiten von Studierenden flexibler gestaltet werden, gerade wenn sie einen Job neben dem Studium hätten. So würde die Vielfalt der Studierenden gefördert. Marcel Hopp (SPD) nannte das Vorhaben „einen Baustein für gute Studienbedingungen in Berlin“.

„Magnetschwebebahn der Wissenschaft“

Die Opposition sprach sich dagegen aus. Kein einziger großer Unistandort biete das an, sagte Tobias Schulze (Linke) – und das aus Gründen: Für die Arbeit in der Nacht müssten Nachtzuschläge gezahlt werden, und es sei „offen, ob sich jemand findet, der in der Nacht überhaupt arbeiten will“. Ihm komme die 24-Stunden-Bibliothek wie „die Magnetschwebebahn der Wissenschaft vor“: „Während das Fundament verrottet, bauen Sie ein Prestigeprojekt auf Sand, das niemand braucht.“

Laura Neugebauer (Grüne) sagte, eine 24-Stunden-Bibliothek gehe an den wahren Problemen der Studierenden vorbei: Diese sei wohl kaum eine richtige Abhilfe für ein prekäres Studium. Sie verwies auch darauf, dass die SPD vor einem Jahr einen ähnlichen Antrag abgelehnt habe. Damals sprach sich auch die heutige Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) dagegen aus.

Aktuell sind das Grimm-Zentrum (die Unibibliothek der HU) und die gemeinsame Bibliothek von TU und UdK an den meisten Tagen bis 24 Uhr geöffnet, das Grimm-Zentrum ist sogar an Sonn- und Feiertagen offen (bis 22 Uhr). Die FU-Bibliothek hat etwas kürzere Öffnungszeiten.